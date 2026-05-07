Biostar объявила, что представит на Computex 2026 новые материнские платы для платформы AMD и назвала их «платами следующего поколения».

Крупные выставки для компьютерной отрасли часто становятся площадкой для ранних объявлений, когда производители показывают только общие планы без полного набора характеристик. Анонс Biostar для платформы AMD относится как раз к такому случаю: формулировки звучат громко, но деталей немного.

Изображение: WCCFTech

Biostar сообщила, что на Computex 2026 привезет новые материнские платы для процессоров AMD и в рекламных материалах назвала их «следующим поколением». На фоне ожиданий по поводу процессоров Ryzen на архитектуре Zen 6 часть аудитории восприняла это как намек на совершенно новую платформу. В официальном описании Biostar говорит о системных платах для пользователей, которым важна стабильная работа, возможность настройки системы и поддержка современных компонентов.

В более подробном разъяснении компания указывает, что речь идет о развитии линейки на основе актуальных чипсетов AMD серии 800. Biostar обещает улучшения в системе питания, работе с памятью и дополнительных функциях для игровых и рабочих компьютеров, но нигде прямо не называет поддержку процессоров Zen 6. Сейчас производитель фактически фиксирует, что готовит новые модели под нынешнюю платформу, а подробные технические характеристики планирует раскрыть уже в ходе самой выставки Computex 2026.