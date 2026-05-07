Крупные выставки для компьютерной отрасли часто становятся площадкой для ранних объявлений, когда производители показывают только общие планы без полного набора характеристик. Анонс Biostar для платформы AMD относится как раз к такому случаю: формулировки звучат громко, но деталей немного.
Изображение: WCCFTech
Biostar сообщила, что на Computex 2026 привезет новые материнские платы для процессоров AMD и в рекламных материалах назвала их «следующим поколением». На фоне ожиданий по поводу процессоров Ryzen на архитектуре Zen 6 часть аудитории восприняла это как намек на совершенно новую платформу. В официальном описании Biostar говорит о системных платах для пользователей, которым важна стабильная работа, возможность настройки системы и поддержка современных компонентов.
В более подробном разъяснении компания указывает, что речь идет о развитии линейки на основе актуальных чипсетов AMD серии 800. Biostar обещает улучшения в системе питания, работе с памятью и дополнительных функциях для игровых и рабочих компьютеров, но нигде прямо не называет поддержку процессоров Zen 6. Сейчас производитель фактически фиксирует, что готовит новые модели под нынешнюю платформу, а подробные технические характеристики планирует раскрыть уже в ходе самой выставки Computex 2026.