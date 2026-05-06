Пользователи в России все чаще скачивают Delta Chat, который маскирует сообщения под обычную электронную почту и проходит по «белым спискам» отечественных сервисов.

На фоне обсуждений блокировок и выборочной фильтрации трафика часть российских пользователей ищет способы оставить себе запасной канал связи. На этом фоне внимание привлек Delta Chat — приложение, которое внешне работает как мессенджер, но фактически использует обычные почтовые ящики.

Delta Chat представляет собой децентрализованный мессенджер с открытым исходным кодом: приложение превращает электронные письма в чаты со стикерами, вложениями и голосовыми сообщениями, а все данные хранятся у почтового провайдера, а не на серверах сервиса. Пользователь регистрируется не по номеру телефона, а по адресу email, в том числе на доменах, которые входят в «белые списки» — например, mail.ru, yandex.ru или vk.com. Это делает приложение устойчивым к части ограничений: чтобы заблокировать такой трафик, регулятору пришлось бы задевать работу всей почты.

К плюсам специалисты относят отсутствие привязки к номеру телефона, сквозное шифрование и работу через разрешенные почтовые протоколы. Среди минусов — жалобы на то, что провайдеры вроде Яндекс Почты нередко отправляют сообщения Delta Chat в спам или блокируют их как подозрительные, более медленная доставка по сравнению с классическими мессенджерами, а также сохранение метаданных у почтового оператора. Голосовые и видеозвонки пока работают нестабильно, а реальная польза сервиса зависит от того, сколько знакомых также перейдут на него.

Аналитик телеком‑рынка Эльдар Муртазин отмечает, что всплески интереса к новым приложениям обычно не приводят к массовому исходу пользователей из крупных мессенджеров. Delta Chat он предлагает рассматривать как резервный канал на случай усиления ограничений, а не как основной инструмент повседневного общения.