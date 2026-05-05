One UI 9 раскрыл изображения будущих складных смартфонов Samsung. Речь идет о моделях Galaxy Z Fold 8 (кодовое название Q8) и Wide Fold (кодовое название H8).

Компания не стала полагаться на обычных посредников, которые обычно сливают информацию. Вместо этого Samsung сама разместила изображения своих новых складных смартфонов в собственном программном продукте.

Изображение: Android Authority

Изучив сборку One UI 9 специалисты нашли там картинки обеих моделей. Wide Fold на них выглядит так же, как на неофициальных рендерах. У смартфона короткий корпус, выступ камеры напоминает Galaxy S25 Edge, а внешний дисплей получился приземистым.

Это не первое появление Wide Fold в One UI 9. Еще в феврале появилась анимация этого устройства в ПО Samsung. Правда, тогда на анимации не показывали заднюю крышку телефона.

Изображение Galaxy Z Fold 8 демонстрирует аппарат, который почти не отличается от Galaxy Z Fold 7. Более ранние утечки характеристик говорили о том же. Теперь же есть и хорошая новость: предыдущие сливы указывают на батарею емкостью 5000 мАч и проводную зарядку на 45 Вт. Так что обновление может оказаться не таким пустым, как кажется на первый взгляд.

Официальные сроки выхода устройств пока не раскрыты, но компания обычно представляет складные телефоны в июле.