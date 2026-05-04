Global_Chronicles
Pirelli внедряет компьютерное зрение в систему умных шин
Pirelli заключила соглашение с Univrses и приобрела долю в компании. Партнерство направлено на развитие системы Cyber Tyre с применением ИИ.

Производители автомобильных компонентов расширяют функциональность своих систем за счет программных решений. Pirelli делает ставку на интеграцию ИИ в уже существующие разработки. 

Изображение: Сarscoops 

Pirelli приобрела 30-процентную долю в шведской компании Univrses. Соглашение предусматривает совместную работу над развитием платформы Cyber Tyre с использованием технологий компьютерного зрения.

Cyber Tyre объединяет аппаратные и программные компоненты и взаимодействует с системами помощи водителю. В основе лежат датчики, часть которых встроена прямо в шины и собирает данные о состоянии дороги.

Изображение: Сarscoops 

Новое партнерство добавляет к этим данным программную обработку. Технология 3DAI Engine от Univrses анализирует визуальную информацию с камер, обеспечивает 3D-позиционирование и формирует карты окружающей среды.

Изображение: Сarscoops 

Практическое применение уже тестируют. В регионе Апулия в Италии запустили пилотный проект, где данные с шин и камер объединяются для оценки состояния дорожной сети. Система формирует обновляемую картину инфраструктуры на основе постоянного потока данных.

#искусственный интеллект #ии #компьютерное зрение #pirelli #cyber tyre #univrses
Источник: carscoops.com
