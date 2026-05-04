Global_Chronicles
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы до 363 позиций
Минтруд России утвердил новый перечень работ и должностей для альтернативной гражданской службы, увеличив его до 363 позиций.

Альтернативная гражданская служба в России доступна призывникам, для которых военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию. От того, какие профессии включены в официальный перечень, зависит, где именно такой призывник сможет работать вместо армии. 

Минобороны России, фото: mil.ru

Приказ Минтруда о расширении списка профессий для АГС вступил в силу со вчерашнего числа. Теперь реестр включает 363 позиции, тогда как предыдущая редакция содержала 147, то есть перечень фактически почти удвоился.

Министерство сформировало обновленный список с учетом предложений федеральных и региональных ведомств и привело его в соответствие с новым классификатором профессий, который ввели в начале года.  Среди добавленных специальностей — травматолог‑ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.

В Минтруде поясняли, что в перечень включают востребованные на рынке труда профессии, по которым есть потребность у работодателей и где можно задействовать граждан, проходящих альтернативную службу. Правила получения права на АГС остаются прежними: ею могут воспользоваться призывники с соответствующими убеждениями либо представители коренных малочисленных народов России.

#минтруд #агс #альтернативная гражданская служба #перечень профессий
Источник: rtvi.com
