Apple наращивает закупки мобильной памяти и заключает долгосрочные контракты с поставщиками, не оставляя ее конкурентам.

Ситуация на рынке компонентов для смартфонов меняется из-за действий крупных производителей. В центре внимания оказались поставки оперативной памяти.

Компания Apple активно увеличивает закупки мобильной памяти и заключает долгосрочные соглашения с поставщиками LPDDR. По данным отчетов, она формирует значительные запасы, чтобы обеспечить выпуск iPhone и выполнить план поставок на уровне около 240 млн смартфонов.

Ранее источники в цепочке поставок сообщали, что Apple активно выкупает крупные партии мобильной DRAM, включая LPDDR5, ограничивая доступные объемы для других производителей. Аналитики Daishin Securities подтвердили признаки дефицита: по их оценке, рынок сталкивается с нехваткой памяти именно из-за агрессивного накопления запасов со стороны крупных заказчиков. На этом фоне Samsung также усиливает закупки и заключает долгосрочные контракты с поставщиками, чтобы гарантировать собственные поставки. В результате конкуренция за компоненты обостряется, а свободные объемы памяти для сторонних производителей сокращаются.

Apple старается сдерживать рост цен на свои устройства, несмотря на подорожание компонентов. В ситуациях, когда избежать повышения затрат не получается, компания меняет конфигурации базовых моделей — например, пересматривает характеристики или комплектацию — чтобы сохранить прежний уровень цен для старших версий iPhone.

Для китайских производителей ситуация усложняется. Себестоимость компонентов для флагманских устройств приближается к $917. В таких условиях часть компаний рассматривает отказ от моделей класса Ultra.

На фоне этого Apple заявляет, что основным ограничением остаются производственные мощности TSMC, а не дефицит памяти.