Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Apple увеличила закупки LPDDR5 и усилила давление на рынок флагманских смартфонов в Китае
Apple наращивает закупки мобильной памяти и заключает долгосрочные контракты с поставщиками, не оставляя ее конкурентам.

Ситуация на рынке компонентов для смартфонов меняется из-за действий крупных производителей. В центре внимания оказались поставки оперативной памяти.

Изображение: WCCFTech

Компания Apple активно увеличивает закупки мобильной памяти и заключает долгосрочные соглашения с поставщиками LPDDR. По данным отчетов, она формирует значительные запасы, чтобы обеспечить выпуск iPhone и выполнить план поставок на уровне около 240 млн смартфонов.

Ранее источники в цепочке поставок сообщали, что Apple активно выкупает крупные партии мобильной DRAM, включая LPDDR5, ограничивая доступные объемы для других производителей. Аналитики Daishin Securities подтвердили признаки дефицита: по их оценке, рынок сталкивается с нехваткой памяти именно из-за агрессивного накопления запасов со стороны крупных заказчиков. На этом фоне Samsung также усиливает закупки и заключает долгосрочные контракты с поставщиками, чтобы гарантировать собственные поставки. В результате конкуренция за компоненты обостряется, а свободные объемы памяти для сторонних производителей сокращаются.

Apple старается сдерживать рост цен на свои устройства, несмотря на подорожание компонентов. В ситуациях, когда избежать повышения затрат не получается, компания меняет конфигурации базовых моделей — например, пересматривает характеристики или комплектацию — чтобы сохранить прежний уровень цен для старших версий iPhone.

Для китайских производителей ситуация усложняется. Себестоимость компонентов для флагманских устройств приближается к $917. В таких условиях часть компаний рассматривает отказ от моделей класса Ultra.

На фоне этого Apple заявляет, что основным ограничением остаются производственные мощности TSMC, а не дефицит памяти.

#смартфоны #samsung #apple #iphone #tsmc #китайские производители #lpddr5 #рынок памяти
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter