Моддеры представили уменьшенную версию GameCube с оригинальным процессором Nintendo. Устройство размером 60 мм работает с играми через microSD и подключается к док-станции.

Скриншот видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions

Модификация Kawaii Console Mod уменьшает Nintendo GameCube до корпуса размером 60 x 60 x 15,8 мм. За проектом стоят участники сообщества Bitbuilt. Они использовали оригинальный процессор Nintendo и переработанную материнскую плату от Nintendo Wii с модификацией OMEGA.

Консоль получила алюминиевый корпус с обработкой на станке с ЧПУ и лазерной гравировкой. При этом разработчики добавили магнитную док-станцию. Она включает четыре порта для контроллеров GameCube и видеовыход.

Внутри корпуса нет активного охлаждения. Процессор работает при пониженном напряжении, чтобы снизить нагрев. Тем не менее, устройство заметно греется во время игр, поэтому требуется внешний обдув.

Разработчики отказались от привычных разъемов. Для подключения используют магнитный коннектор. Игры и программное обеспечение хранятся на карте microSD внутри корпуса, что усложняет управление библиотекой.





В видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions показали запуск Mario Kart и Crazy Taxi. Размер устройства сопоставим с картриджем Game Boy Color.

