Global_Chronicles
Благодаря усилиям модеров Nintendo GameCube поместилась в корпус размером с брелок
Моддеры представили уменьшенную версию GameCube с оригинальным процессором Nintendo. Устройство размером 60 мм работает с играми через microSD и подключается к док-станции.

Моддинг игровых устройств продолжает развиваться за счет переработки старых платформ. Новый проект показывает, насколько компактной может стать классическая консоль. 

Скриншот видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions

Модификация Kawaii Console Mod уменьшает Nintendo GameCube до корпуса размером 60 x 60 x 15,8 мм. За проектом стоят участники сообщества Bitbuilt. Они использовали оригинальный процессор Nintendo и переработанную материнскую плату от Nintendo Wii с модификацией OMEGA.

Скриншот видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions

Консоль получила алюминиевый корпус с обработкой на станке с ЧПУ и лазерной гравировкой. При этом разработчики добавили магнитную док-станцию. Она включает четыре порта для контроллеров GameCube и видеовыход.

Внутри корпуса нет активного охлаждения. Процессор работает при пониженном напряжении, чтобы снизить нагрев. Тем не менее, устройство заметно греется во время игр, поэтому требуется внешний обдув.

Разработчики отказались от привычных разъемов. Для подключения используют магнитный коннектор. Игры и программное обеспечение хранятся на карте microSD внутри корпуса, что усложняет управление библиотекой.


В видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions показали запуск Mario Kart и Crazy Taxi. Размер устройства сопоставим с картриджем Game Boy Color.

Скриншот видео на YouTube-канале Macho Nacho Productions

#nintendo #моддинг #ретро-игры #wii #gamecube #kawaii console mod
Источник: tweaktown.com
