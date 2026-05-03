Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
NASA отправило на Землю 484 ГБ данных с миссии Artemis 2. Для передачи использовали лазерную систему связи на корабле Orion.

Передача информации с Луны остается одной из ключевых задач космических миссий. Новые технологии позволяют ускорить этот процесс и увеличить объем данных.

Изображение: IT Home

NASA применило оптическую систему связи на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis 2. Разработкой комплекса занималась лаборатория Lincoln при Массачусетском технологическом институте. Оборудование разместили на внешней обшивке космического корабля Orion.

За десять дней работы система передала на Землю 484 гигабайта информации. В этот объем вошли видеозаписи в сверхвысоком разрешении, телеметрия, результаты измерений и голосовые переговоры экипажа с центром управления. Иначе говоря, речь идет не только о научных данных, но и о полном наборе служебной информации.

Технология использует лазерный сигнал вместо радиочастот. Это напрямую влияет на скорость передачи. Если традиционные каналы обеспечивают лишь несколько мегабит в секунду, то новая система достигает около 260 мегабит в секунду. При этом она поддерживает передачу изображений высокого разрешения почти в реальном времени, что упрощает анализ данных на Земле и ускоряет принятие решений во время миссии.

#nasa #artemis 2 #лазерная связь #orion artemis ii #оптическая передача данных
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter