NASA отправило на Землю 484 ГБ данных с миссии Artemis 2. Для передачи использовали лазерную систему связи на корабле Orion.

Передача информации с Луны остается одной из ключевых задач космических миссий. Новые технологии позволяют ускорить этот процесс и увеличить объем данных.

NASA применило оптическую систему связи на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis 2. Разработкой комплекса занималась лаборатория Lincoln при Массачусетском технологическом институте. Оборудование разместили на внешней обшивке космического корабля Orion.

За десять дней работы система передала на Землю 484 гигабайта информации. В этот объем вошли видеозаписи в сверхвысоком разрешении, телеметрия, результаты измерений и голосовые переговоры экипажа с центром управления. Иначе говоря, речь идет не только о научных данных, но и о полном наборе служебной информации.

Технология использует лазерный сигнал вместо радиочастот. Это напрямую влияет на скорость передачи. Если традиционные каналы обеспечивают лишь несколько мегабит в секунду, то новая система достигает около 260 мегабит в секунду. При этом она поддерживает передачу изображений высокого разрешения почти в реальном времени, что упрощает анализ данных на Земле и ускоряет принятие решений во время миссии.