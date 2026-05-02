Global_Chronicles
GameStop планирует подать предложение о приобретении eBay уже в ближайший месяц
Если руководство eBay не поддержит сделку, гендиректор GameStop Райан Коэн, по сообщениям, готов обратиться напрямую к акционерам онлайн‑площадки.

Интерес GameStop к крупным сделкам обсуждают с начала года: генеральный директор GameStop Райан Коэн уже публично говорил о желании расширить бизнес за пределы розницы видеоигр.  Потенциальная заявка на покупку eBay вписывается в этот курс и стала причиной резкого движения котировок обеих компаний. 

Изображение: TweakTown 

Сообщения о планах GameStop приобрести eBay появились в материале TweakTown со ссылкой на The Information и другие деловые медиа.  По их данным, GameStop готовит официальное предложение, которое может поступить уже в этом месяце.  Источники отмечают, что Коэн рассматривает сценарий, при котором при отсутствии поддержки со стороны совета директоров eBay он вынесет предложение напрямую на рассмотрение акционеров, то есть сделка примет характер враждебного поглощения.

Потенциальная сделка выглядит крупной: рыночная капитализация eBay, по оценкам источников, заметно превышает стоимость GameStop.  При этом у GameStop, как сообщают, накоплен значительный денежный резерв, который может стать частью расчетов при сделке.  На фоне новостей акции GameStop подросли, а бумаги eBay тоже прибавили в цене на ожиданиях возможной премии к рыночной стоимости.

Обе компании официально не раскрывают детали возможного предложения, а структура и условия сделки пока неизвестны.  Зарубежные СМИ напоминают, что Коэн ранее заявлял о намерении вырастить GameStop до компании с рыночной стоимостью свыше $100 миллиардов и искал объекты для крупных сделок в потребительском и розничном сегментах.

#ebay #gamestop #поглощение #слияния и поглощения
Источник: tweaktown.com
Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
