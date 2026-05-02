Если руководство eBay не поддержит сделку, гендиректор GameStop Райан Коэн, по сообщениям, готов обратиться напрямую к акционерам онлайн‑площадки.

Интерес GameStop к крупным сделкам обсуждают с начала года: генеральный директор GameStop Райан Коэн уже публично говорил о желании расширить бизнес за пределы розницы видеоигр. Потенциальная заявка на покупку eBay вписывается в этот курс и стала причиной резкого движения котировок обеих компаний.

Изображение: TweakTown

Сообщения о планах GameStop приобрести eBay появились в материале TweakTown со ссылкой на The Information и другие деловые медиа. По их данным, GameStop готовит официальное предложение, которое может поступить уже в этом месяце. Источники отмечают, что Коэн рассматривает сценарий, при котором при отсутствии поддержки со стороны совета директоров eBay он вынесет предложение напрямую на рассмотрение акционеров, то есть сделка примет характер враждебного поглощения.

Потенциальная сделка выглядит крупной: рыночная капитализация eBay, по оценкам источников, заметно превышает стоимость GameStop. При этом у GameStop, как сообщают, накоплен значительный денежный резерв, который может стать частью расчетов при сделке. На фоне новостей акции GameStop подросли, а бумаги eBay тоже прибавили в цене на ожиданиях возможной премии к рыночной стоимости.

Обе компании официально не раскрывают детали возможного предложения, а структура и условия сделки пока неизвестны. Зарубежные СМИ напоминают, что Коэн ранее заявлял о намерении вырастить GameStop до компании с рыночной стоимостью свыше $100 миллиардов и искал объекты для крупных сделок в потребительском и розничном сегментах.