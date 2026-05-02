В магазин World of Warcraft добавили набор косметических предметов для обустройства домов Cozy Treehouse Retreat, который стоит $75 в игровой валюте Hearthsteel.

Жилища для игроков в World of Warcraft носит чисто декоративный характер и не дает игрового преимущества. Однако новые цены на наборы оформления для домов вызвали бурное обсуждение, несмотря на то, что речь идет только о внешнем убранстве дома.

Изображение: TweakTown

Blizzard представила в игровом магазине несколько наборов для оформления домов, в том числе Cozy Treehouse Retreat. В этот пакет входят два варианта внешнего вида домиков на дереве и набор предметов для внутреннего декора; полный комплект оценивают в $75, а вариант только с внешними оболочками — в $40.

Изображение: TweakTown

Разработчики продают набор за 7500 единиц валюты Hearthsteel, которую игроки получают за реальные деньги или опосредованно через WoW Token и внутриигровое золото. Критики в соцсетях и на форумах отмечают, что такой набор стоит дороже базовой версии дополнения Midnight и почти сравним с несколькими месяцами подписки. При этом в самой игре существует большой список предметов декора, которые можно получить без дополнительных платежей, выполняя контент.

Игроки опасаются, что столь высокая планка цен закрепит практику дорогих косметических микротранзакций в системе жилья. На форумах Blizzard уже появились длинные обсуждения с предложениями пересмотреть стоимость и сделать такие наборы более доступными, особенно на фоне общей цены подписки и дополнений.