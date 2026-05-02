Астрофизик из США предложил пересмотреть методику поиска инопланетных цивилизаций.

Большинство существующих программ поиска внеземного разума анализируют очень узкие полосы частот — всего несколько герц. Даже с современным оборудованием ученые охватили лишь скромный процент всего радио- и микроволнового диапазона. Астрофизик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бенджамин Цукерман считает такой подход ошибочным.

В 1964 году советский астрофизик Николай Кардашев предположил, что инопланетные цивилизации будут передавать изотропные сигналы — одинаково слабые во всех направлениях. В любом конкретном направлении такой сигнал получается слабым. Эта идея повлияла на поиски внеземного разума на десятилетия.

Цукерман предлагает противоположное. По его мнению, разумные существа станут использовать высоконаправленные антенны. В этом случае проблема слабой мощности отходит на второй план. Главная сложность для нас — угадать длину волны или частоту сигнала. Поэтому искать нужно в гораздо более широком участке спектра, включая инфракрасный и оптический диапазоны. Существующие программы по радиопоиску с этой задачей почти не справляются.

Метод Цукермана опирается на астрономические обзоры, которые проводят не ради поиска инопланетян, а для других целей. Если инопланетяне ведут целенаправленную передачу на максимуме технологических возможностей, мы можем случайно обнаружить такой сигнал при рутинных наблюдениях скромными телескопами. Исходя из этого, Цукерман делает вывод: за последние несколько миллиардов лет ни одна инопланетная цивилизация не находилась на расстоянии менее 100 световых лет от Земли. Примитивные виды остались бы незамеченными, но большинство случаев именно таковы.