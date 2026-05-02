Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Global_Chronicles
Астрофизик из США предложил новый принцип поиска внеземного разума
Астрофизик из США предложил пересмотреть методику поиска инопланетных цивилизаций.

Большинство существующих программ поиска внеземного разума анализируют очень узкие полосы частот — всего несколько герц. Даже с современным оборудованием ученые охватили лишь скромный процент всего радио- и микроволнового диапазона. Астрофизик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бенджамин Цукерман считает такой подход ошибочным. 

Изображение - ChatGPT

В 1964 году советский астрофизик Николай Кардашев предположил, что инопланетные цивилизации будут передавать изотропные сигналы — одинаково слабые во всех направлениях. В любом конкретном направлении такой сигнал получается слабым. Эта идея повлияла на поиски внеземного разума на десятилетия.

Цукерман предлагает противоположное. По его мнению, разумные существа станут использовать высоконаправленные антенны. В этом случае проблема слабой мощности отходит на второй план. Главная сложность для нас — угадать длину волны или частоту сигнала. Поэтому искать нужно в гораздо более широком участке спектра, включая инфракрасный и оптический диапазоны. Существующие программы по радиопоиску с этой задачей почти не справляются.

Метод Цукермана опирается на астрономические обзоры, которые проводят не ради поиска инопланетян, а для других целей. Если инопланетяне ведут целенаправленную передачу на максимуме технологических возможностей, мы можем случайно обнаружить такой сигнал при рутинных наблюдениях скромными телескопами. Исходя из этого, Цукерман делает вывод: за последние несколько миллиардов лет ни одна инопланетная цивилизация не находилась на расстоянии менее 100 световых лет от Земли. Примитивные виды остались бы незамеченными, но большинство случаев именно таковы.

#seti #ucla #поиск внеземного разума #бенджамин цукерман #внеземной разум #николай кардашев #электромагнитный спектр
Источник: phys.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter