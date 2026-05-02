Global_Chronicles
Учёные выявили связь между близостью дома к АЗС и развитием лейкемии у детей
Учёные выявили связь между близостью дома к автозаправочной станции и развитием рака у детей. Риск наиболее высок для семей, живущих в пределах 100 метров от АЗС.

Профессор Стефан Буто из Школы общественного здравоохранения Монреальского университета много лет изучает влияние загрязненного воздуха на здоровье детей. До этого он работал научным консультантом в институте общественного здравоохранения Квебека INSPQ. Сейчас его группа сосредоточилась на одном конкретном источнике — автозаправочных станциях. 

Источник: Unsplash/CC0 

Бензин содержит бензол. Это природный компонент сырой нефти и известный канцероген. У взрослых он связан с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. Бензол легко испаряется при хранении топлива, заправке машин или разгрузке цистерн.

Исследование Минздрава Канады 2023 года уже показало, что выбросы с АЗС создают неприемлемый риск для живущих рядом людей. Однако данных о детях и тем более о нерожденных было недостаточно. Ученые из Квебека взяли медицинские базы данных этой канадской провинции. Они отслеживали новорожденных с момента рождения. Это позволило им связать место жительства ребенка на момент рождения с тем, заболеет ли он раком впоследствии.

Для оценки воздействия использовали три показателя: количество АЗС в радиусе 250 метров, расстояние до ближайшей заправки и комбинированный индекс. Результат однозначен — риск детской лейкемии повышается. Причем он растет по мере сокращения расстояния и достигает максимума у тех, кто живет в пределах 100 метров. Ученые учли социально-экономический статус, тип местности и даже близость оживленных дорог.

В Монреале эта связь выражена слабее. Там действуют муниципальные правила: на АЗС должны быть системы улавливания паров бензина при заправке автомобилей. Буто отмечает, что это убедительный довод в пользу таких мер. Исследование рекомендует ввести аналогичные нормы по всей Канаде и создать буферные зоны, чтобы новые дома, школы и детсады не строили рядом с АЗС.

#загрязнение воздуха #бензол #автозаправочные станции #детская лейкемия
Источник: phys.org
Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
