Учёные выявили связь между близостью дома к автозаправочной станции и развитием рака у детей. Риск наиболее высок для семей, живущих в пределах 100 метров от АЗС.

Профессор Стефан Буто из Школы общественного здравоохранения Монреальского университета много лет изучает влияние загрязненного воздуха на здоровье детей. До этого он работал научным консультантом в институте общественного здравоохранения Квебека INSPQ. Сейчас его группа сосредоточилась на одном конкретном источнике — автозаправочных станциях.

Источник: Unsplash/CC0

Бензин содержит бензол. Это природный компонент сырой нефти и известный канцероген. У взрослых он связан с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. Бензол легко испаряется при хранении топлива, заправке машин или разгрузке цистерн.

Исследование Минздрава Канады 2023 года уже показало, что выбросы с АЗС создают неприемлемый риск для живущих рядом людей. Однако данных о детях и тем более о нерожденных было недостаточно. Ученые из Квебека взяли медицинские базы данных этой канадской провинции. Они отслеживали новорожденных с момента рождения. Это позволило им связать место жительства ребенка на момент рождения с тем, заболеет ли он раком впоследствии.

Для оценки воздействия использовали три показателя: количество АЗС в радиусе 250 метров, расстояние до ближайшей заправки и комбинированный индекс. Результат однозначен — риск детской лейкемии повышается. Причем он растет по мере сокращения расстояния и достигает максимума у тех, кто живет в пределах 100 метров. Ученые учли социально-экономический статус, тип местности и даже близость оживленных дорог.

В Монреале эта связь выражена слабее. Там действуют муниципальные правила: на АЗС должны быть системы улавливания паров бензина при заправке автомобилей. Буто отмечает, что это убедительный довод в пользу таких мер. Исследование рекомендует ввести аналогичные нормы по всей Канаде и создать буферные зоны, чтобы новые дома, школы и детсады не строили рядом с АЗС.