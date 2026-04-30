Ученые назвали дату цветочного полнолуния в России. Наблюдать его смогут жители всей России при открытом горизонте.

Начало мая традиционно сопровождается заметными астрономическими событиями. Одно из них связано с фазой Луны, которую легко увидеть без специальной техники.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о том, что первое полнолуние в мае произойдёт в ночь с 1 на 2 мая. Данное явление получило название Цветочной Луны. Его связывают с периодом активного цветения в Северном полушарии, когда природа входит в наиболее насыщенную фазу сезона.

Возможность наблюдать за Луной будет доступна на всей территории РФ. Специалисты рекомендуют использовать простой метод: необходимо определить точку, где Солнце заходит за горизонт, а затем повернуться в противоположную сторону. В этот момент над линией горизонта можно будет увидеть Луну.

Есть важная деталь. В конце весны спутник Земли располагается относительно низко над горизонтом, обычно на высоте 10–20 градусов. Чтобы увидеть его, необходимо найти открытое пространство с обзором на восток.

В течение месяца ожидается еще одно полнолуние — 31 мая. Его называют голубой Луной, хотя реальный цвет спутника при этом не меняется.