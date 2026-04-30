Верхняя ступень ракеты Falcon 9 врежется в Луну в начале августа.

После миссии в начале 2025 года на орбите осталась верхняя ступень Falcon 9. Астрономы следили за ее полётом больше года.

Речь идет о верхней ступени ракеты Falcon 9 высотой 13,8 метра. Её запустили для доставки двух аппаратов. Модуль Blue Ghost успешно сел на поверхность Луны в марте, а Hakuto-R потерял связь и завершил миссию аварийной посадкой летом.

После запуска ступень осталась на орбите. Астроном Билл Грей отследил её перемещение и рассчитал вероятную точку падения. По его данным, ступень достигнет поверхности Луны около 2:44 по восточному времени (10:44 МСК) 5 августа рядом с кратером Эйнштейна.

Траекторию определяет гравитация Земли, Луны и других тел. Давление солнечного света может внести небольшие отклонения. Вспышку удара с Земли увидеть не получится, однако новый кратер позволит изучить последствия столкновения.