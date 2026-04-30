Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Техпроцесс Intel 18A-P увеличивает производительность на 9% при снижении энергопотребления на 18%
Intel представила обновленную версию техпроцесса 18A-P с улучшенными характеристиками. Он обеспечивает прирост производительности и снижает энергопотребление.

Развитие техпроцессов напрямую влияет на скорость и эффективность современных чипов. Intel продолжает дорабатывать свою 18A-платформу, делая акцент на балансе этих параметров. Intel раскрыла характеристики техпроцесса 18A-P, который стал развитием базовой версии 18A. По данным компании, новая версия обеспечивает прирост производительности на 9% при одновременном снижении энергопотребления на 18%.

Изображение: TechPowerUp

Речь идет о так называемом performance-варианте техпроцесса. Он ориентирован на задачи, где важны как высокая скорость работы, так и эффективность. В основе лежат те же ключевые технологии, включая транзисторы RibbonFET и схему подачи питания с обратной стороны кристалла. 18A уже используется в новых процессорах Intel, включая семейство Panther Lake, и служит базой для дальнейших разработок. 

Улучшенная версия 18A-P расширяет возможности платформы и позволяет гибко настраивать баланс между производительностью и энергопотреблением. Компания рассматривает этот техпроцесс как этап перед переходом к следующему поколению. В дальнейшем Intel планирует развивать архитектуру и повышать эффективность, сохраняя фокус на задачах, связанных с искусственным интеллектом и вычислениями высокой плотности.

#intel #полупроводники #panther lake #powervia #ribbonfet #intel 18a-p
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter