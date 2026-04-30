Intel представила обновленную версию техпроцесса 18A-P с улучшенными характеристиками. Он обеспечивает прирост производительности и снижает энергопотребление.

Развитие техпроцессов напрямую влияет на скорость и эффективность современных чипов. Intel продолжает дорабатывать свою 18A-платформу, делая акцент на балансе этих параметров. Intel раскрыла характеристики техпроцесса 18A-P, который стал развитием базовой версии 18A. По данным компании, новая версия обеспечивает прирост производительности на 9% при одновременном снижении энергопотребления на 18%.

Изображение: TechPowerUp

Речь идет о так называемом performance-варианте техпроцесса. Он ориентирован на задачи, где важны как высокая скорость работы, так и эффективность. В основе лежат те же ключевые технологии, включая транзисторы RibbonFET и схему подачи питания с обратной стороны кристалла. 18A уже используется в новых процессорах Intel, включая семейство Panther Lake, и служит базой для дальнейших разработок.

Улучшенная версия 18A-P расширяет возможности платформы и позволяет гибко настраивать баланс между производительностью и энергопотреблением. Компания рассматривает этот техпроцесс как этап перед переходом к следующему поколению. В дальнейшем Intel планирует развивать архитектуру и повышать эффективность, сохраняя фокус на задачах, связанных с искусственным интеллектом и вычислениями высокой плотности.