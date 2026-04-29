В сети появились первые реальные изображения Xiaomi 17T и результаты тестов. Они указывают на использование более мощного чипа, чем предполагалось ранее.

До официального анонса линейки Xiaomi 17T в сеть продолжают попадать новые детали.

Изображение: Tecnoblog

Смартфон Xiaomi 17T засветился на первых реальных фото, которые раскрывают его внешний вид до официального анонса. Судя по снимкам, устройство сохраняет привычную компоновку блока камер и плоскую конструкцию корпуса.

Параллельно появились результаты бенчмарков. Они указывают на неожиданную особенность: модель использует чипсет, близкий к версии Pro. Это отличается от ранних утечек, где стандартному варианту приписывали более слабую платформу.

В тестах также фигурирует конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти, что соответствует позиционированию устройства в верхнем сегменте среднего класса.

Ранее источники сообщали, что линейка 17T получит процессоры MediaTek Dimensity, где Pro-версия оснащается флагманским решением. Если новые данные подтвердятся, Xiaomi может сократить разрыв между моделями внутри серии. По сути, стандартный 17T приблизится к уровню старшей версии по производительности, что изменит расстановку в линейке перед запуском.