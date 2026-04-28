Эксперты считают, что Telegram не сможет обойти возможную блокировку в России

Обсуждение ограничений доступа в РФ к популярному мессенджеру Telegram продолжается на фоне сбоев и замедления его работы. Оценки специалистов расходятся, но часть из них говорит о серьезных изменениях в ситуации. Ряд экспертов полагает, что Telegram в текущих условиях не сможет эффективно обойти возможную блокировку в России. Они связывают это с ужесточением контроля и развитием инструментов ограничения трафика.

По их оценке, многие технические способы, которые ранее позволяли сохранять доступ к сервису, уже не работают или заметно потеряли эффективность. В частности, речь идет о снижении результативности VPN и других обходных решений. Дополнительно специалисты отмечают, что новые требования к интернет-платформам и обработке данных усиливают давление на сервисы.

Это сужает возможности для маневра и делает прежние подходы к обходу ограничений менее применимыми. На этом фоне обсуждается вероятность полной блокировки мессенджера, которая может стать следующим этапом уже введенных ограничений.