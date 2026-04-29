Global_Chronicles
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Центр стратегических разработок сообщил, что около 50% микропредприятий в России по итогам года не получили прибыль. Предприниматели чаще всего говорят о слабом спросе, росте издержек и недоступности кредитов.

Малый бизнес в РФ формально остается приоритетом для властей, но опросы показывают, что значительная часть предприятий работает на грани самоокупаемости. Новый доклад ЦСР позволяет оценить, насколько остро ситуация стоит у самых маленьких компаний. По данным исследования, среди компаний с выручкой до 20 млн рублей половина респондентов указала, что не вышла на прибыль по итогам года. Еще часть бизнеса сообщила о минимальном плюсе, который не дает возможности активно инвестировать или расширяться.

Изображение - ChatGPT

Предприниматели чаще всего называют три ключевых фактора: недостаточный потребительский спрос, рост операционных расходов и высокие процентные ставки по кредитам. Около 52,5% опрошенных считают, что фактически не имеют доступа к заемным ресурсам.

Читайте: Максим Орешкин предложил использовать ИИ для устных экзаменов в школах и вузах.

Сложности испытывают и более крупные фирмы. Более половины представителей этого сегмента рассказали, что заморозили инвестиционные проекты и предпочитают размещать свободные деньги на депозитах. Горизонт планирования у большинства компаний сократился до одного года, что ограничивает долгосрочные проекты. Параллельно, другие опросы бизнес‑объединений фиксируют, что большинство предприятий не смогли получить прибыль в первом квартале, а условия ведения дела, по оценкам предпринимателей, ухудшились. На этом фоне, объединения малого бизнеса добиваются смягчения налоговой нагрузки и более гибких режимов налогообложения, тогда как власти указывают на расширение программ льготных займов и сервисов поддержки через центры «Мой бизнес».

#россия #кредиты #прибыль #спрос #малый бизнес #микро бизнес #цср
Источник: forbes.ru
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
