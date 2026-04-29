Центр стратегических разработок сообщил, что около 50% микропредприятий в России по итогам года не получили прибыль. Предприниматели чаще всего говорят о слабом спросе, росте издержек и недоступности кредитов.

Малый бизнес в РФ формально остается приоритетом для властей, но опросы показывают, что значительная часть предприятий работает на грани самоокупаемости. Новый доклад ЦСР позволяет оценить, насколько остро ситуация стоит у самых маленьких компаний. По данным исследования, среди компаний с выручкой до 20 млн рублей половина респондентов указала, что не вышла на прибыль по итогам года. Еще часть бизнеса сообщила о минимальном плюсе, который не дает возможности активно инвестировать или расширяться.

Предприниматели чаще всего называют три ключевых фактора: недостаточный потребительский спрос, рост операционных расходов и высокие процентные ставки по кредитам. Около 52,5% опрошенных считают, что фактически не имеют доступа к заемным ресурсам.

Сложности испытывают и более крупные фирмы. Более половины представителей этого сегмента рассказали, что заморозили инвестиционные проекты и предпочитают размещать свободные деньги на депозитах. Горизонт планирования у большинства компаний сократился до одного года, что ограничивает долгосрочные проекты. Параллельно, другие опросы бизнес‑объединений фиксируют, что большинство предприятий не смогли получить прибыль в первом квартале, а условия ведения дела, по оценкам предпринимателей, ухудшились. На этом фоне, объединения малого бизнеса добиваются смягчения налоговой нагрузки и более гибких режимов налогообложения, тогда как власти указывают на расширение программ льготных займов и сервисов поддержки через центры «Мой бизнес».