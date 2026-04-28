Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Марсоход NASA нашел на Марсе породу с 7 новыми органическими молекулами
Новое исследование данных марсохода Curiosity подтвердило, что образец породы Mary Anning 3 на Марсе содержит 21 органическую молекулу, включая семь ранее не обнаруженных на планете.

Марсоход Curiosity продолжает приносить результаты даже по образцам, которые марсоход собрал несколько лет назад. Один из таких образцов не только расширил список известных марсианских органических молекул, но и позволил сравнить их с веществами в древнем метеорите.   

Изображение - ChatGPT

Еще в 2020 году Curiosity пробурил породу в районе древних озер и ручьев в кратере и получил образец, который команда назвала Mary Anning 3. Новый анализ показал, что в нем содержится 21 органическая молекула на основе углерода, семь типов ученые ранее не находили на Марсе. Среди новинок — азотсодержащий гетероцикл, который относят к предшественникам РНК и ДНК, и бензотиофен, который, по оценке авторов, мог участвовать в формировании благоприятной химии для жизни на планетах Солнечной системы.  

Ученые отмечают, что эти результаты подтверждают: древний Марс обладал необходимыми химическими условиями для поддержки жизни, а органические соединения могут сохраняться в породах даже после миллиардов лет воздействия радиации. Для анализа специалисты использовали прибор Sample Analysis at Mars (SAM): Curiosity бурит породу, измельчает ее и подает порошок в печь SAM, где нагрев позволяет выделить и измерить газы. В Mary Anning 3 впервые применили «мокрую» реакцию с гидроксидом тетраметиламмония (TMAH) — таких чашек на борту всего две, и образец признали достаточно ценным для этого эксперимента.  

Чтобы проверить, как ведут себя органические вещества при такой обработке, ученые на Земле проделали аналогичную процедуру с хорошо изученным метеоритом Мерчисон возрастом около 4 миллиардов лет. При воздействии TMAH он расщепил крупные молекулы на более простые соединения, включая те же компоненты, что и в Mary Anning 3, в том числе бензотиофен. Этот результат показывает, что марсианские молекулы могли образоваться из более сложных органических соединений, связанных с процессами, важными для жизни.

#nasa #марс #curiosity #органика
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Популяционный взрыв численности грызунов в Австралии грозит катастрофическими последствиями
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Geely представила первое в Китае специально разработанное роботакси с салоном «лицом к лицу»
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter