Марсоход Curiosity продолжает приносить результаты даже по образцам, которые марсоход собрал несколько лет назад. Один из таких образцов не только расширил список известных марсианских органических молекул, но и позволил сравнить их с веществами в древнем метеорите.
Еще в 2020 году Curiosity пробурил породу в районе древних озер и ручьев в кратере и получил образец, который команда назвала Mary Anning 3. Новый анализ показал, что в нем содержится 21 органическая молекула на основе углерода, семь типов ученые ранее не находили на Марсе. Среди новинок — азотсодержащий гетероцикл, который относят к предшественникам РНК и ДНК, и бензотиофен, который, по оценке авторов, мог участвовать в формировании благоприятной химии для жизни на планетах Солнечной системы.
Ученые отмечают, что эти результаты подтверждают: древний Марс обладал необходимыми химическими условиями для поддержки жизни, а органические соединения могут сохраняться в породах даже после миллиардов лет воздействия радиации. Для анализа специалисты использовали прибор Sample Analysis at Mars (SAM): Curiosity бурит породу, измельчает ее и подает порошок в печь SAM, где нагрев позволяет выделить и измерить газы. В Mary Anning 3 впервые применили «мокрую» реакцию с гидроксидом тетраметиламмония (TMAH) — таких чашек на борту всего две, и образец признали достаточно ценным для этого эксперимента.
Чтобы проверить, как ведут себя органические вещества при такой обработке, ученые на Земле проделали аналогичную процедуру с хорошо изученным метеоритом Мерчисон возрастом около 4 миллиардов лет. При воздействии TMAH он расщепил крупные молекулы на более простые соединения, включая те же компоненты, что и в Mary Anning 3, в том числе бензотиофен. Этот результат показывает, что марсианские молекулы могли образоваться из более сложных органических соединений, связанных с процессами, важными для жизни.