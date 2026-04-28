Новое исследование данных марсохода Curiosity подтвердило, что образец породы Mary Anning 3 на Марсе содержит 21 органическую молекулу, включая семь ранее не обнаруженных на планете.

Марсоход Curiosity продолжает приносить результаты даже по образцам, которые марсоход собрал несколько лет назад. Один из таких образцов не только расширил список известных марсианских органических молекул, но и позволил сравнить их с веществами в древнем метеорите.

Еще в 2020 году Curiosity пробурил породу в районе древних озер и ручьев в кратере и получил образец, который команда назвала Mary Anning 3. Новый анализ показал, что в нем содержится 21 органическая молекула на основе углерода, семь типов ученые ранее не находили на Марсе. Среди новинок — азотсодержащий гетероцикл, который относят к предшественникам РНК и ДНК, и бензотиофен, который, по оценке авторов, мог участвовать в формировании благоприятной химии для жизни на планетах Солнечной системы.

Ученые отмечают, что эти результаты подтверждают: древний Марс обладал необходимыми химическими условиями для поддержки жизни, а органические соединения могут сохраняться в породах даже после миллиардов лет воздействия радиации. Для анализа специалисты использовали прибор Sample Analysis at Mars (SAM): Curiosity бурит породу, измельчает ее и подает порошок в печь SAM, где нагрев позволяет выделить и измерить газы. В Mary Anning 3 впервые применили «мокрую» реакцию с гидроксидом тетраметиламмония (TMAH) — таких чашек на борту всего две, и образец признали достаточно ценным для этого эксперимента.

Чтобы проверить, как ведут себя органические вещества при такой обработке, ученые на Земле проделали аналогичную процедуру с хорошо изученным метеоритом Мерчисон возрастом около 4 миллиардов лет. При воздействии TMAH он расщепил крупные молекулы на более простые соединения, включая те же компоненты, что и в Mary Anning 3, в том числе бензотиофен. Этот результат показывает, что марсианские молекулы могли образоваться из более сложных органических соединений, связанных с процессами, важными для жизни.