Global_Chronicles
Бюджетный Intel Wildcat Lake опережает MacBook Neo A18 Pro на 27% в мультипотоке теста Geekbench
Мобильные процессоры Intel семейства Wildcat Lake в ряде тестов опережают MacBook. Речь идет о результатах Geekbench, где чип Core 5 320 демонстрирует преимущество в многоядерном режиме и сравнимую производительность на одно ядро.

Intel продвигает линейку Wildcat Lake как ответ на доступный MacBook Neo. Первые утечки с тестов показывают, что конкуренция развернется не только по цене и автономности, но и по синтетической производительности.

Изображение: WCCFTech

Появилась информация, что в базе Geekbench появился ноутбук с процессором Intel Core 5 320 из линейки Wildcat Lake, ориентированной на недорогие Windows‑устройства. В этом тесте система на Core 5 320 показывает заметный запас в многоядерном режиме по сравнению с MacBook Neo на чипе A18 Pro и сравнимые показатели по одноядерной нагрузке. Источник говорит о приросте до 27% в мультипотоке относительно Neo, при этом отрыв в однопоточной задаче практически отсутствует.

Wildcat Lake относится к серии бюджетных мобильных решений Intel и использует конфигурации с малым числом ядер и невысоким теплопакетом, что в теории должно позволить производителям выпускать тонкие и легкие ноутбуки. При этом рассматриваемый MacBook Neo остается серьезным соперником: платформа Apple традиционно выигрывает в энергоэффективности, а также опирается на собственную экосистему приложений. Пока речь идет только о первых результатах в одном синтетическом бенчмарке, поэтому оценка реального преимущества Wildcat Lake и устройств на его базе потребует полноценных обзоров серийных ноутбуков.

#intel #ноутбуки #geekbench #мобильные процессоры #a18pro #core5320 #macbookneo #wildcatlake
Источник: wccftech.com
