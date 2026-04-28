Global_Chronicles
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
32-ядерный процессор «Иртыш» протестировали в игре The Witcher 3. Чип обеспечил более 30 кадров в секунду, однако система столкнулась с ограничениями со стороны процессора.

Производительность новых процессоров все чаще оценивают не только в синтетических тестах. Игры остаются наглядным способом понять реальные возможности архитектуры.

Скриншот из видео PRO Hi-Tech

32-ядерный процессор «Иртыш» проверили в игре The Witcher 3: Wild Hunt. Тест провел YouTube-канал PRO Hi-Tech, который показал работу системы в реальных условиях. Частота кадров превысила 30 FPS, что подтверждает базовую игровую пригодность платформы.

Скриншот из видео PRO Hi-Tech

При этом конфигурация не избавилась от узкого места. Даже с большим числом ядер процессор ограничивает итоговую производительность. Иначе говоря, потенциал графической части раскрывается не полностью.


Авторы теста обратили внимание на характер нагрузки. Игра активно использует не все доступные ресурсы, поэтому дополнительные ядра не дают линейного прироста. Система работает стабильно, но прирост упирается в особенности архитектуры и распределение задач. Результат показывает, что «Иртыш» способен справляться с современными играми на базовом уровне. Однако для более высокой частоты кадров требуется лучшая балансировка между компонентами и оптимизация нагрузки.

#процессоры #игры #cpu #тестирование #the witcher 3 #иртыш #pro hi-tech
Источник: youtube.com
