Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Изучена пара квазаров в сливающихся галактиках массой от 10 млрд Солнц, рождающих 500+ звёзд в год
Астрономы подтвердили, что система J2037–4537 содержит два квазара, а не один искажённый линзой. Это одна из всего двух подтвержденных пар подобных объектов с красным смещением более 5.

Обычно астрономы фиксируют по одному яркому активному ядру в далекой галактике. В случае с J2037–4537 им удалось увидеть сразу два таких источника на очень раннем этапе жизни Вселенной и проследить, как вокруг них идет бурное звездообразование. 

Художественное изображение двух квазаров в процессе слияния. Источник: Международная обсерватория «Джемини»/NOIRLab/NSF/AURA/M

Система J2037–4537 расположена на красном смещении 5,7, то есть мы видим её, когда Вселенной ещё нет миллиарда лет. В этом объекте астрономы нашли пару квазаров в двух галактиках, которые находятся в процессе слияния. Сейчас J2037–4537 входит в короткий список, состоящий всего из двух подтвержденных пар квазаров с красным смещением выше 5.

Еще в 2021 году J2037–4537 относили к кандидатам в двойные квазары: оптические телескопы показывали два очень близких источника с одинаковым красным смещением, но астрономы не могли исключить, что это всего лишь два изображения одного и того же квазара, искаженного гравитационной линзой на переднем плане. Для проверки группа астрономов использовала телескоп ALMA и получила данные с высоким разрешением в линии ионизированного углерода [CII] и по пылевому излучению. Эти карты показали протяженный мост из газа и пыли между двумя источниками — приливную структуру, которая возникает, когда галактики тянут вещество друг у друга во время слияния. Поскольку одиночный квазар, искаженный гравитационной линзой, не создал бы такой газовый мост между двумя изображениями, этот результат фактически исключил сценарий линзирования.

Наблюдения ALMA позволили оценить и характеристики самих галактик. Расчеты показали, что каждая из них имеет динамическую массу не менее 10 миллиардов солнечных масс. Скорость звездообразования в каждой галактике превышает 500 солнечных масс в год, то есть там ежегодно рождаются сотни новых звезд. Ученые отмечают, что эти оценки зависят от принятых значений температуры и излучательной способности пыли, поэтому будущие многодиапазонные наблюдения могут уточнить конкретные цифры, но общий вывод о высокой массе и сильном звездообразовании останется.


Сверхмассивные черные дыры, которые питают оба квазара, пока находятся на расстоянии в тысячи световых лет и еще не образовали тесную пару. По расчетам в работе, системе J2037–4537 понадобится примерно 2,1 миллиарда лет, чтобы эти объекты стали гравитационно связанной двойной сверхмассивной черной дырой; такой момент должен наступить при красном смещении около 2. Когда слияние завершится, объединенная система начнет излучать низкочастотные гравитационные волны, которые могут уловить массивы пульсарных детекторов. Наблюдения за J2037–4537 и похожими системами помогают понять, сколько таких источников может вносить вклад в фоновый сигнал гравитационных волн, который уже сейчас выглядит сильнее, чем ожидали по имеющимся на данный момент моделям эволюции галактик.

#звездообразование #гравитационные волны #alma #квазар #сверхмассивные черные дыры #слияние галактик #j2037–4537 #двойной квазар
Источник: phys.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

