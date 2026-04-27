Астрономы подтвердили, что система J2037–4537 содержит два квазара, а не один искажённый линзой. Это одна из всего двух подтвержденных пар подобных объектов с красным смещением более 5.

Обычно астрономы фиксируют по одному яркому активному ядру в далекой галактике. В случае с J2037–4537 им удалось увидеть сразу два таких источника на очень раннем этапе жизни Вселенной и проследить, как вокруг них идет бурное звездообразование.

Художественное изображение двух квазаров в процессе слияния. Источник: Международная обсерватория «Джемини»/NOIRLab/NSF/AURA/M

Система J2037–4537 расположена на красном смещении 5,7, то есть мы видим её, когда Вселенной ещё нет миллиарда лет. В этом объекте астрономы нашли пару квазаров в двух галактиках, которые находятся в процессе слияния. Сейчас J2037–4537 входит в короткий список, состоящий всего из двух подтвержденных пар квазаров с красным смещением выше 5.

Еще в 2021 году J2037–4537 относили к кандидатам в двойные квазары: оптические телескопы показывали два очень близких источника с одинаковым красным смещением, но астрономы не могли исключить, что это всего лишь два изображения одного и того же квазара, искаженного гравитационной линзой на переднем плане. Для проверки группа астрономов использовала телескоп ALMA и получила данные с высоким разрешением в линии ионизированного углерода [CII] и по пылевому излучению. Эти карты показали протяженный мост из газа и пыли между двумя источниками — приливную структуру, которая возникает, когда галактики тянут вещество друг у друга во время слияния. Поскольку одиночный квазар, искаженный гравитационной линзой, не создал бы такой газовый мост между двумя изображениями, этот результат фактически исключил сценарий линзирования.

Наблюдения ALMA позволили оценить и характеристики самих галактик. Расчеты показали, что каждая из них имеет динамическую массу не менее 10 миллиардов солнечных масс. Скорость звездообразования в каждой галактике превышает 500 солнечных масс в год, то есть там ежегодно рождаются сотни новых звезд. Ученые отмечают, что эти оценки зависят от принятых значений температуры и излучательной способности пыли, поэтому будущие многодиапазонные наблюдения могут уточнить конкретные цифры, но общий вывод о высокой массе и сильном звездообразовании останется.





Сверхмассивные черные дыры, которые питают оба квазара, пока находятся на расстоянии в тысячи световых лет и еще не образовали тесную пару. По расчетам в работе, системе J2037–4537 понадобится примерно 2,1 миллиарда лет, чтобы эти объекты стали гравитационно связанной двойной сверхмассивной черной дырой; такой момент должен наступить при красном смещении около 2. Когда слияние завершится, объединенная система начнет излучать низкочастотные гравитационные волны, которые могут уловить массивы пульсарных детекторов. Наблюдения за J2037–4537 и похожими системами помогают понять, сколько таких источников может вносить вклад в фоновый сигнал гравитационных волн, который уже сейчас выглядит сильнее, чем ожидали по имеющимся на данный момент моделям эволюции галактик.