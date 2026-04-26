Клиент купил на eBay подержанную Asus ROG Strix RTX 4090. В сервисе Northwest Repair выяснили, что внутри пустая плата с фальшивыми микросхемами и лазерной гравировкой.

Эта история началась с обычного ремонта: клиент принес в Northwest Repair «убитую» RTX 4090, которая не определялась ни на одном стенде. Снаружи и по плате она выглядела почти безупречно, что только добавило вопросов. Ответы появились уже под микроскопом.

Клиент купил подержанную Asus ROG Strix RTX 4090 на eBay, продавец ссылался на поставку от Amazon. В мастерской карта не запускалась, но после разборки печатная плата выглядела чистой, без следов грубого ремонта, с аккуратным компаундом вокруг кристалла и правильными логотипами и номерами деталей. По первым впечатлениям все напоминало заводскую сборку.

Под подозрение попало соединение вокруг кристалла: оно казалось чуть темнее, как пожелтевшая эпоксидная смола, но мастер сначала списал это на следы экстремального разгона. Настоящие проблемы проявились после осмотра под микроскопом: одна из контактных площадок заметно отличалась по пайке от остальных, а на плате стали видны тонкие полосы, похожие на следы ультразвуковой мойки.





Дальнейший анализ показал, что с микросхем памяти сняли верхний слой, а потом нанесли новые маркировки GDDR6X с помощью лазерной гравировки. Точно так же обработали и кристалл, на который нанесли обозначение AD102‑300‑A1, как у настоящей GeForce RTX 4090. По сути, кто-то полностью физически стёр оригинальные обозначения и заменил их на другие «правильные», из‑за чего карта не выделялась ни по плате, ни по внешнему виду.

Видео на YouTube-канале Northwest Repair позволяет сравнить настоящий кристалл RTX 3080 с поддельным, оформленным под RTX 4090, и показывает отличия в расположении керамических конденсаторов вокруг ядра у серии Ada Lovelace. Эти нюансы позволяют отличить подделку, но только если заранее знать, что искать, да еще и иметь возможность вскрыть карту. Автор видео считает, что такую работу вряд ли мог выполнить одиночка или обычная мастерская: речь, скорее всего, идет о переделке на уровне подпольного производства, где игровые видеокарты адаптируют под задачи ИИ, а некачественные экземпляры уходят на рынок как «флагманы» для ничего не подозревающих покупателей.