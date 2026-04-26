Global_Chronicles
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Клиент купил на eBay подержанную Asus ROG Strix RTX 4090. В сервисе Northwest Repair выяснили, что внутри пустая плата с фальшивыми микросхемами и лазерной гравировкой.

Эта история началась с обычного ремонта: клиент принес в Northwest Repair «убитую» RTX 4090, которая не определялась ни на одном стенде. Снаружи и по плате она выглядела почти безупречно, что только добавило вопросов. Ответы появились уже под микроскопом. 

Скриншот из видео northwestrepair

Клиент купил подержанную Asus ROG Strix RTX 4090 на eBay, продавец ссылался на поставку от Amazon. В мастерской карта не запускалась, но после разборки печатная плата выглядела чистой, без следов грубого ремонта, с аккуратным компаундом вокруг кристалла и правильными логотипами и номерами деталей. По первым впечатлениям все напоминало заводскую сборку.

Под подозрение попало соединение вокруг кристалла: оно казалось чуть темнее, как пожелтевшая эпоксидная смола, но мастер сначала списал это на следы экстремального разгона. Настоящие проблемы проявились после осмотра под микроскопом: одна из контактных площадок заметно отличалась по пайке от остальных, а на плате стали видны тонкие полосы, похожие на следы ультразвуковой мойки.


Дальнейший анализ показал, что с микросхем памяти сняли верхний слой, а потом нанесли новые маркировки GDDR6X с помощью лазерной гравировки. Точно так же обработали и кристалл, на который нанесли обозначение AD102‑300‑A1, как у настоящей GeForce RTX 4090. По сути, кто-то полностью физически стёр оригинальные обозначения и заменил их на другие «правильные», из‑за чего карта не выделялась ни по плате, ни по внешнему виду.

Видео на YouTube-канале Northwest Repair позволяет сравнить настоящий кристалл RTX 3080 с поддельным, оформленным под RTX 4090, и показывает отличия в расположении керамических конденсаторов вокруг ядра у серии Ada Lovelace. Эти нюансы позволяют отличить подделку, но только если заранее знать, что искать, да еще и иметь возможность вскрыть карту. Автор видео считает, что такую работу вряд ли мог выполнить одиночка или обычная мастерская: речь, скорее всего, идет о переделке на уровне подпольного производства, где игровые видеокарты адаптируют под задачи ИИ, а некачественные экземпляры уходят на рынок как «флагманы» для ничего не подозревающих покупателей.

Вся эта история с псевдо‑RTX 4090 показательно выглядит на фоне дефицита мощностей для ИИ и того, что происходит у крупных производителей чипов. Intel уже открыто говорит, что клиенты, среди которых Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Google и Amazon, сейчас охотно берут процессоры, которые раньше отправили бы в утиль, и связывает это с высоким спросом на чипы для дата‑центров и ИИ‑инфраструктуры.  Иначе говоря, рынок постепенно подталкивает компании к продаже решений с изначально пониженными ожиданиями по качеству и ресурсу, а пользователям становится сложнее понять, что именно они получают за свои деньги.  Подробно о том, как Intel описывает эту ситуацию и рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров, мы разбираем в отдельном материале «Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров».

#nvidia #ии #видеокарта #rtx 4090 #мошенничество #ebay #подделка #asus rog strix #northwest repair
Источник: tomshardware.com
