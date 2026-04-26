Квартальный отчет Intel показал результаты выше прогнозов. Выручка составила 13,6 млрд долларов при ожидаемых 12,36 млрд. Аналитики начали выяснять причины.
Аналитик Бен Баджарин (Ben Bajarin) сообщил, что получил разъяснения от отдела по связям с инвесторами Intel: клиенты компании действительно охотно покупают чипы, которые ранее считались бы низкокачественными или дефектными.
При производстве кристаллы с краев пластины имеют больше дефектов и меньшую производительность, чем чипы из центра. Обычно Intel сортирует их и маркирует как модели более низкого уровня с меньшей конечной ценой. Часть таких кристаллов вообще не проходила отбор.
Сейчас спрос на процессоры настолько высок, что клиенты покупают практически всё. И Intel теперь утилизирует низкокачественные чипы в гораздо меньшей степени. Компания получила дополнительную прибыль не за счет улучшения качества или сокращения расходов, а просто потому, что дефицит заставляет покупателей соглашаться на менее качественные изделия.
Причина — развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Вычислительные мощности потребляют быстрее, чем цепочки поставок успевают реагировать. Серверные процессоры Intel Xeon остаются востребованными. Их закупают Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Google и Amazon для центров обработки данных.