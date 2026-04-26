Специалисты проанализировали несколько стратегий защиты Венеции от повышения уровня моря и проседания грунта. И ни один из вариантов не позволяет надолго сохранить город в том виде, в каком он существует сейчас.

На протяжении полутора тысяч лет Венеция существовала в связке с лагуной и морем. За последнее столетие ситуация изменилась: город все чаще уходит под воду, потому что уровень моря растет, а земля под ним опускается.

Источник: Pixabay/CC0 Общественное достояние/Phys.org

Авторы работы, о которой пишет Phys.org , сравнили несколько линий защиты Венеции на разные горизонты роста уровня моря. Они рассмотрели продолжение работы существующих подвижных барьеров Mose, строительство кольцевых дамб вокруг исторического центра, создание крупной защитной системы вокруг всей лагуны и крайний сценарий переноса значительной части города и жителей на материк. Каждый вариант они связали с определенным уровнем подъема моря и сроками его наступления.

Сейчас основной барьер — это система Mose, состоящая из стальных ворот, закрепленных на дне и перекрывающих входы в лагуну при высоких водах. Проект модернизации защитных сооружений стоит около 6 млрд евро. По имеющимся данным, с 2020 по 2025 год барьеры закрывали 108 раз, а только за первые два месяца 2026 года уже 30 раз. При дальнейшем росте уровня моря их придется держать закрытыми все дольше и дольше, что начинает противоречить исходной задумке редкого использования этих барьеров.

Частые перекрытия лагуны, по расчетам авторов, нарушат судоходство и туризм, изменят обмен водой и потребуют новых систем очистки и мощных насосов, чтобы держать уровень воды под контролем. Специалисты отмечают, что можно частично выиграть время за счет экспериментов по приподнятию города через закачку морской воды в глубокие пласты породы, что компенсирует проседание. В сочетании с Mose это частично компенсирует проседание и позволит выдержать примерно метр повышения уровня моря, но дальше море все равно будет подниматься.

Дальнейшие сценарии становятся более неутешительными. Одно из решений — окружить исторический центр кольцом дамб и физически отделить его от лагуны, что, по оценкам, может понадобиться уже к концу века. Более масштабная «супердамба», замыкающая всю лагуну и работающая с постоянной откачкой воды, теоретически защитит город даже при подъеме моря до 10 метров, однако сильно изменит саму лагуну. Еще один вариант — перенести город на более высокие территории при подъеме примерно на 5 метров, чего ожидают после 2300 года.

Специалисты подчеркивают, что все рассматриваемые решения потребуют крупных вложений. Они опирались на стоимость Mose и другие крупные инженерные проекты, пересчитанные в цены 2024 года, чтобы оценить расходы для каждого сценария. В выводах исследователи указывают, что Венеция в любом случае должна адаптироваться: комбинация роста уровня моря и проседания грунта со временем не оставит возможности сохранить город полностью в нынешнем виде.