Global_Chronicles
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
Специалисты проанализировали несколько стратегий защиты Венеции от повышения уровня моря и проседания грунта. И ни один из вариантов не позволяет надолго сохранить город в том виде, в каком он существует сейчас.

На протяжении полутора тысяч лет Венеция существовала в связке с лагуной и морем. За последнее столетие ситуация изменилась: город все чаще уходит под воду, потому что уровень моря растет, а земля под ним опускается.

Источник: Pixabay/CC0 Общественное достояние/Phys.org

Авторы работы, о которой пишет Phys.org, сравнили несколько линий защиты Венеции на разные горизонты роста уровня моря. Они рассмотрели продолжение работы существующих подвижных барьеров Mose, строительство кольцевых дамб вокруг исторического центра, создание крупной защитной системы вокруг всей лагуны и крайний сценарий переноса значительной части города и жителей на материк. Каждый вариант они связали с определенным уровнем подъема моря и сроками его наступления.

Сейчас основной барьер — это система Mose, состоящая из стальных ворот, закрепленных на дне и перекрывающих входы в лагуну при высоких водах. Проект модернизации защитных сооружений стоит около 6 млрд евро. По имеющимся данным, с 2020 по 2025 год барьеры закрывали 108 раз, а только за первые два месяца 2026 года уже 30 раз. При дальнейшем росте уровня моря их придется держать закрытыми все дольше и дольше, что начинает противоречить исходной задумке редкого использования этих барьеров.

Частые перекрытия лагуны, по расчетам авторов, нарушат судоходство и туризм, изменят обмен водой и потребуют новых систем очистки и мощных насосов, чтобы держать уровень воды под контролем. Специалисты отмечают, что можно частично выиграть время за счет экспериментов по приподнятию города через закачку морской воды в глубокие пласты породы, что компенсирует проседание. В сочетании с Mose это частично компенсирует проседание и позволит выдержать примерно метр повышения уровня моря, но дальше море все равно будет подниматься.

Дальнейшие сценарии становятся более неутешительными. Одно из решений — окружить исторический центр кольцом дамб и физически отделить его от лагуны, что, по оценкам, может понадобиться уже к концу века. Более масштабная «супердамба», замыкающая всю лагуну и работающая с постоянной откачкой воды, теоретически защитит город даже при подъеме моря до 10 метров, однако сильно изменит саму лагуну. Еще один вариант — перенести город на более высокие территории при подъеме примерно на 5 метров, чего ожидают после 2300 года.

Специалисты подчеркивают, что все рассматриваемые решения потребуют крупных вложений. Они опирались на стоимость Mose и другие крупные инженерные проекты, пересчитанные в цены 2024 года, чтобы оценить расходы для каждого сценария. В выводах исследователи указывают, что Венеция в любом случае должна адаптироваться: комбинация роста уровня моря и проседания грунта со временем не оставит возможности сохранить город полностью в нынешнем виде.

#климат #город #наводнения #дамбы #уровень моря #венеция #лагуна #mose
Источник: phys.org
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
3
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
5
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
8
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
3
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
2
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
4
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
20
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

serascer
18:36
Это вы сейчас сравнили ПИЛОТИРУЕМЫЕ запуски и одноразовые ракеты?
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
serascer
18:29
Ох чую поколение дураков вырастет. Зачем им думать, когда есть ИИ?
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Майню в долгосрок
18:27
На поплачь и позавидуй моей берлоге.
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
Майню в долгосрок
18:23
Если бы в моё время не было домашних заданий то меня не выперли бы из школы со справкой.
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Olzhas Noe
18:21
У меня asrock x570 taichi год отработала и сдохла, разочарование полнейшее, ничего не разгонял, ничего не менял в один момент просто умерла. На некоторых форумах такое уже происходило. Нет доверия.
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
Владимир
18:03
Что показывать? Импеллеры вместо винтов, то же самое получишь. И не говори, что винты снаружи.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Владимир
18:00
Лучше и проще схемы квадракоптера ничего нет. Только тягой винтов управляется. Никаких лишних аппаратов перекоса и иных механических схем нет.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Шериф
17:54
Это как половина Апшеронска, да свинина?
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Мегавольт
17:50
а как же байки из склепа?
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
Шериф
17:46
свининорейховец, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
