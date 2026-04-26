Утконос и так выделяется среди зверей: клюв, яйца, яд. Теперь ученые выяснили, что структура его пигмента тоже необычна — она полая, как у птиц.

Когда в 1799 году в Европу привезли чучело утконоса, натуралисты искали швы — они решили, что это подделка. С тех пор животное продолжает удивлять.

Группа ученых составляла базу данных меланосом млекопитающих. Меланосомы — это крошечные структуры внутри клеток, содержащие пигмент меланин. У зверей они всегда твердые, а у птиц – иногда полые или плоские, покрытые тонким слоем меланина.

Биолог Джессика Ли Добсон из Гентского университета и ее коллеги обнаружили, что меланосомы утконоса имеют в основном сферическую форму. Такая форма у других животных дает красновато-оранжевый цвет шерсти. Однако утконос, вопреки всему, имеет темно-коричневый окрас.

Как оказалось, часть меланосом у этих необыкновенных существ полая – как у птиц. Оказалось, что утконосы являются единственными животными с таким клеточным строением. Добсон назвала это открытие чрезвычайно неожиданным.

Меланосомы расположены хаотично и не создают радужного сияния. Зачем они утконосу — пока неясно. Возможно, полые структуры помогали предкам утконоса, которые были водными роющими животными, сохранять тепло в воде. Но тогда почему такая особенность не встречается у других водных млекопитающих? Этот вопрос пока остается без ответа.