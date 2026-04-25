Global_Chronicles
Концепт Lynk & Co GT разгоняется до 100 км/ч за 2 сек и удлиняет кузов на 10 см по нажатию кнопки
Lynk & Co представила на Beijing Auto Show электрический концепт GT с активной аэродинамикой и трансформируемым кузовом.

Для празднования десятилетия бренда Lynk & Co привезла в Пекин свой первый GT‑концепт под названием Time to Shine. В отличие от привычных кроссоверов марки, это низкое двухдверное купе 2+2 с полностью электрической заднеприводной установкой.

Изображение: Lynk & Co

По габаритам Lynk & Co GT близок к Ferrari 12Cilindri: длина составляет 4 780 мм, а пропорции подчеркивают длинный капот и смещенный назад салон. Внешность объединяет привычные для китайских концептов решения: в передней и боковой части можно заметить похожие линии на Ferrari Amalfi, а задняя часть по общему силуэту напоминает современные купе Aston Martin.

Изображение: Lynk & Co

Главная особенность концепта — изменяемая геометрия кузова. При нажатии кнопки на центральной консоли поднимается заднее антикрыло, а передний и задний бамперы выдвигаются вперед и назад, увеличивая общую длину автомобиля на 100 мм, то есть примерно на 10 см. Одновременно подвеска опускает кузов на 15 мм, а часть цифровых дисплеев внутри салона убирается, чтобы уменьшить количество отвлекающих элементов при движении.

Изображение: Lynk & Co

Салон выполнен в схеме 2+2 и отделан белой кожей с вставками из карбона. Перед водителем расположены два экрана в зоне приборной панели и еще три в центральной части, при этом некоторые физические органы управления сохранены.

Точных характеристик силовой установки компания не раскрывает, но подтверждает заднеприводную электрическую схему. Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 2 секунд. В описании также упоминается цифровое шасси с элементами искусственного интеллекта и ориентацией на трековые настройки, однако подробностей по реализации этих функций пока нет.

Lynk & Co отмечает, что GT пока остается концептом. Компания собирается ориентироваться на реакцию посетителей и сообщества при принятии решений о возможной серийной версии и вариантах силовых установок.

В продолжение темы о концепт-карах, предлагаем вам ознакомиться с новостью и посмотреть видео про невероятно футуристичный концепт Electra от компании Buick.

#электромобиль #geely #концепт #lynk &amp; co #купе #lynk &amp; co gt
Источник: carscoops.com
Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
+
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
5
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
2
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
Главный дизайнер Kia подтвердил: один из самых впечатляющих концептов близок к серии
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
9
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
2
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Энтузиасты сравнили графику оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag с ремейком
+

Популярные статьи

Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
+

Сейчас обсуждают

Konni
23:27
Я так погляжу ты выучил новое слово "буллинг"? К сожалению ты его применяешь абсолютно не к месту.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
23:26
Так Чимбал нам не рассказал, сколько видеокарт он таким способом угробил. В любом случае потеря невелика, ведь это все равно e-waste. Равно как и не расказывает сколько раз у него не получается "уп...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
zik3ak
23:23
Для своего времени, возможно круто. Но проблема той музыки, что она была ограничена технологическими рамками того времени. Сейчас, если рифы, ритм, музыка может и вызывает что-то, но отсутствие мяса и...
Легенды хэви метал Judas Priest выпустят сборник лучших хитов к своему юбилею в июне 2026
zik3ak
23:18
Ага... давно дрочили на Lin-X Сейчас дрочат на geekbench... В будущем будут дрочить на бенчмарки в играх.
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
Chihonya
22:21
Только вот Китяй не согласен совсем с Берни)))
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
Konni
22:18
На секунду мне даже стало тебя жалко. Но только лишь на секунду, ведь я знаю что ты за человек такой, и поэтому нет ничего удивительного что только нейронка и готова тебя поддержать, но лишь потому ч...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
linux4ever
21:36
Беда в том, что Intel зациклился на бенчмарках, которые в реальности не значат ничего.
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
dimkahon
21:36
\0/
Легенды хэви метал Judas Priest выпустят сборник лучших хитов к своему юбилею в июне 2026
Cocoa
21:14
Пикапы несколько десятилетий были самыми продаваемыми автомобилями в личное пользование в Сев. Америке. Они незаменимы в малых и средних семейных бизнесах, составляющие основу экономики США и Канады. ...
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
Алексей Носков
20:57
Фух, успокоила. Меньше 50 лет - это же хорошо:D
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
