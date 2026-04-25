Lynk & Co представила на Beijing Auto Show электрический концепт GT с активной аэродинамикой и трансформируемым кузовом.

Для празднования десятилетия бренда Lynk & Co привезла в Пекин свой первый GT‑концепт под названием Time to Shine. В отличие от привычных кроссоверов марки, это низкое двухдверное купе 2+2 с полностью электрической заднеприводной установкой.

Изображение: Lynk & Co

По габаритам Lynk & Co GT близок к Ferrari 12Cilindri: длина составляет 4 780 мм, а пропорции подчеркивают длинный капот и смещенный назад салон. Внешность объединяет привычные для китайских концептов решения: в передней и боковой части можно заметить похожие линии на Ferrari Amalfi, а задняя часть по общему силуэту напоминает современные купе Aston Martin.

Изображение: Lynk & Co

Главная особенность концепта — изменяемая геометрия кузова. При нажатии кнопки на центральной консоли поднимается заднее антикрыло, а передний и задний бамперы выдвигаются вперед и назад, увеличивая общую длину автомобиля на 100 мм, то есть примерно на 10 см. Одновременно подвеска опускает кузов на 15 мм, а часть цифровых дисплеев внутри салона убирается, чтобы уменьшить количество отвлекающих элементов при движении.

Изображение: Lynk & Co

Салон выполнен в схеме 2+2 и отделан белой кожей с вставками из карбона. Перед водителем расположены два экрана в зоне приборной панели и еще три в центральной части, при этом некоторые физические органы управления сохранены.

Точных характеристик силовой установки компания не раскрывает, но подтверждает заднеприводную электрическую схему. Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 2 секунд. В описании также упоминается цифровое шасси с элементами искусственного интеллекта и ориентацией на трековые настройки, однако подробностей по реализации этих функций пока нет.

Lynk & Co отмечает, что GT пока остается концептом. Компания собирается ориентироваться на реакцию посетителей и сообщества при принятии решений о возможной серийной версии и вариантах силовых установок.