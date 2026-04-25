Новые расчеты с использованием машинного обучения показали, что Нью-Йорк и Новый Орлеан входят в число наиболее уязвимых к разрушительным наводнениям прибрежных городов США.

Группа ученых разработала новый индекс риска наводнений для городов на восточном и южном побережье США. Он учитывает не только природные факторы, но и плотность населения, характеристики застройки и социальную уязвимость жителей, чтобы оценить, где разрушительные наводнения могут нанести максимальный ущерб.

Изображение - ChatGPT

Авторы работы проанализировали данные о повреждениях от прошлых крупных наводнений, включая ураганы «Айзек» 2012 года и «Ирма» 2017 года, используя спутниковые оценки разрушений и статистику Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США. На основе этих данных они обучили модель машинного обучения, которая связывает фактический ущерб с набором из 16 факторов риска: расстоянием до воды, высотой над уровнем моря, интенсивностью осадков, типом застройки, плотностью населения и долей жителей, живущих за чертой бедности. Результат — карта, на которой для каждого участка города рассчитывается вероятность попадания в зону «экстремального» ущерба при сильном наводнении.

Всего исследование выделило восемь городов на побережье США с высоким или очень высоким уровнем риска. Нью-Йорк лидирует по абсолютным масштабам угрозы: по оценке ученых, около половины населения города — примерно 4,4 млн человек — и 47% зданий находятся в зоне высокого риска экстремального повреждения при крупном наводнении. Новый Орлеан, переживший катастрофу урагана «Катрина» в 2005 году, признан наиболее уязвимым в относительном выражении: около 98% жителей и 99% инфраструктуры там попадают в категорию высокого риска.

К городам с повышенной опасностью также отнесены Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарлстон, Джексонвилл и Мобил. По словам авторов, сочетание низкой высоты над уровнем моря, близости к океану или заливу, высокой плотности населения и проблем с дренажом делает эти агломерации особенно чувствительными к росту уровня моря и усилению штормовых нагоны воды на фоне изменения климата. Учитывая, что к середине века уровень моря вдоль побережья США может подняться примерно на 30 сантиметров, масштабы потенциального ущерба в этих зонах будут только расти.

Специалисты подчеркивают, что одними только дамбами и бетонными набережными проблему не решить. Они рекомендуют сочетать инженерные сооружения — вроде шлюзов, дамб и волнорезов — с природными решениями: восстановлением болот и пойм рек, созданием зеленых зон, способных впитывать воду, и отказом от застройки наиболее опасных участков. В качестве примера приводятся замена сплошных асфальтовых парковок на покрытия, пропускающие воду, и интеграция городских ливневых систем с окружающими экосистемами. По мнению авторов исследования, именно такие комплексные меры должны стать приоритетом для органов управления в прибрежных городах США, которые на данный момент отнесены к зоне наибольшего риска наводнений.