Global_Chronicles
Новый индекс риска наводнений в США показал критическую уязвимость Нью-Йорка и Нового Орлеана
Новые расчеты с использованием машинного обучения показали, что Нью-Йорк и Новый Орлеан входят в число наиболее уязвимых к разрушительным наводнениям прибрежных городов США.

Группа ученых разработала новый индекс риска наводнений для городов на восточном и южном побережье США. Он учитывает не только природные факторы, но и плотность населения, характеристики застройки и социальную уязвимость жителей, чтобы оценить, где разрушительные наводнения могут нанести максимальный ущерб. 

Изображение - ChatGPT

Авторы работы проанализировали данные о повреждениях от прошлых крупных наводнений, включая ураганы «Айзек» 2012 года и «Ирма» 2017 года, используя спутниковые оценки разрушений и статистику Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США. На основе этих данных они обучили модель машинного обучения, которая связывает фактический ущерб с набором из 16 факторов риска: расстоянием до воды, высотой над уровнем моря, интенсивностью осадков, типом застройки, плотностью населения и долей жителей, живущих за чертой бедности. Результат — карта, на которой для каждого участка города рассчитывается вероятность попадания в зону «экстремального» ущерба при сильном наводнении.

Всего исследование выделило восемь городов на побережье США с высоким или очень высоким уровнем риска. Нью-Йорк лидирует по абсолютным масштабам угрозы: по оценке ученых, около половины населения города — примерно 4,4 млн человек — и 47% зданий находятся в зоне высокого риска экстремального повреждения при крупном наводнении. Новый Орлеан, переживший катастрофу урагана «Катрина» в 2005 году, признан наиболее уязвимым в относительном выражении: около 98% жителей и 99% инфраструктуры там попадают в категорию высокого риска.

К городам с повышенной опасностью также отнесены Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарлстон, Джексонвилл и Мобил. По словам авторов, сочетание низкой высоты над уровнем моря, близости к океану или заливу, высокой плотности населения и проблем с дренажом делает эти агломерации особенно чувствительными к росту уровня моря и усилению штормовых нагоны воды на фоне изменения климата. Учитывая, что к середине века уровень моря вдоль побережья США может подняться примерно на 30 сантиметров, масштабы потенциального ущерба в этих зонах будут только расти.

Специалисты подчеркивают, что одними только дамбами и бетонными набережными проблему не решить. Они рекомендуют сочетать инженерные сооружения — вроде шлюзов, дамб и волнорезов — с природными решениями: восстановлением болот и пойм рек, созданием зеленых зон, способных впитывать воду, и отказом от застройки наиболее опасных участков. В качестве примера приводятся замена сплошных асфальтовых парковок на покрытия, пропускающие воду, и интеграция городских ливневых систем с окружающими экосистемами. По мнению авторов исследования, именно такие комплексные меры должны стать приоритетом для органов управления в прибрежных городах США, которые на данный момент отнесены к зоне наибольшего риска наводнений.

#сша #инфраструктура #климат #машинное обучение #наводнения #повышение уровня моря #нью йорк #новый орлеан
Источник: livescience.com
Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
+
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
3
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
Внутри египетской мумии нашли папирус с текстом «Илиады» Гомера
+
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
Главный дизайнер Kia подтвердил: один из самых впечатляющих концептов близок к серии
+
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
1
Энтузиасты сравнили графику оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag с ремейком
+
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
+
Египетские археологи нашли в дельте Нила массивную статую Рамзеса II высотой около 2,2 м
1
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
1
Осмеянный покупатель акций Intel оказался в выигрыше спустя год — $700 тыс превратились в $1,89 млн
+

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
8
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

Waramagedon
19:19
аргументируй
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
Waramagedon
19:09
кусок идиота, во всех странах уничтожают заболевший скот, или ты будешь жрать больное животное чтоб сдох сам? лучше пусть дохнет скот чем люди. скот все равно был бы пущен на мясо и подлх
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Артур Поздняков
18:59
Что-то при всех появившихся возможностях обхода запрета телеги туда назад не устремились люди.
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Артур Поздняков
18:53
Ты балабол, каких свет не видел. Тему Туапсе освещали все кому не лень и даже по телеку
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Алисия Степс
18:52
Даже сами себя на посмешище выставляют, теперь ждем новость от иностранных агентов, как экономика займет восстановление как до луны пешком, а может даже дольше
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
Виталий Крюков
18:34
Вряд ли вообще разблокируют. Зачем народу знать "лишнее". Про уничтожение скота например. Про Туапсе и т.д. В мУксе этого всего нет. Есть только то, что одобрено генеральной линией партии.
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Waramagedon
18:19
телега это оружие стреляющее во всех, наарчд ли разблокируют пока Дуров дурится в париже
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Egorka
18:16
Славься Джей, славься Джей, славься Джей...
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Никита Абсалямов
18:13
Товаром они не могут быть потому что не являются вещью, т.е. не имеют потребительной стоимости. А услугой - по тому что не потребляются в процессе производства. Игры это информация.
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
Виталий Крюков
17:58
Приобретать абонентскую базу небольших операторов мтс и ростелеком вряд ли будет, она невыгодна для них (поэтому они ее и не забрали до сих пор, хотя давно и легко могли задавить мелких конкурентов). ...
Количество провайдеров интернета в России скоро может уменьшиться на 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter