Pulsar Gaming Gears и автор YouTube-канала BadSeed Tech Брайан Филлипс выпустили лимитированную версию игровой мыши X2H CrazyLight Creators Edition. Устройство сочетает знакомую эргономику X2H, минимальный вес и фирменное оформление, при этом аппаратная часть совпадает с обычной моделью CrazyLight.

Коллаборации производителей периферии с крупными техноблогерами выходят нередко, но чаще всего речь идет о новых цветах и логотипах без изменений внутри. X2H CrazyLight Creators Edition как раз из этой серии: акцент на дизайне, а начинка берется из уже известной модели. Pulsar Gaming Gears совместно с YouTube-блогером Брайаном Филлипсом (Brian Phillips) , автором канала BadSeed Tech, представили мышь Pulsar X2H CrazyLight BadSeed Tech Edition.

В основе лежит симметричный корпус X2H с высоким сводом и заметным сужением по центру, который рассчитан на когтевой и близкий к нему хват. Младшая версия Mini (Size 1) весит около 37 г, вариант Medium (Size 2) — примерно 43 г; компания подчеркивает, что такой вес уменьшает нагрузку на запястье при длительной и динамичной игре.

Внутри установили сенсор Pulsar XS-1 с максимумом 32 000 DPI и скоростью отслеживания до 750 IPS. В спецификациях также заявлен Turbo Mode с частотой обработки движений до 20 000 кадров в секунду и поддержка беспроводного режима с частотой опроса до 8000 Гц при работе с комплектным адаптером. Основные кнопки опираются на оптические переключатели Pulsar с заявленным ресурсом 100 млн нажатий и без задержки, связанной с программной защитой от двойных кликов.

Главные отличия Creators Edition — оформление корпуса. Мышь получила черную верхнюю часть с переходом в электрически‑синий градиент, минималистичные логотипы Pulsar и BadSeed Tech, а также фирменный череп‑маскот с бородой на боковой панели. По данным TechPowerUp, тираж ограничен 3000 экземпляров, рекомендованная цена составляет $139,95 (эквивалентно ≈₽ 10 470).