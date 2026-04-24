Global_Chronicles
Орбиты молодых двойных звёзд в Орионе помогают понять, как рождаются системы вроде Солнечной
Астрономы с помощью сети радиотелескопов NSF VLBA уточнили массы молодых двойных звёзд в области Ориона. Эти данные помогают лучше описать условия, в которых формируются будущие планетные системы, в том числе похожие на Солнечную.

Масса задает почти все свойства звезды: насколько ярко она светит, сколько времени живет и какие тяжелые элементы оставляет после себя. Особенно трудно точно оценить массу у молодых звёзд, скрытых в плотных облаках газа и пыли, где оптические методы работают слабо. 

Скриншот из видео National Radio Astronomy Observatory (NRAO)

Команда астрономов задействовала сеть радиотелескопов Very Long Baseline Array (VLBA) Национального научного фонда США (National Science Foundation, NSF). Этот комплекс объединяет антенны от Гавайев до Виргинских островов и работает как один инструмент с угловым разрешением меньше миллисекунды дуги. На частоте около 5 ГГц пыль почти не мешает, поэтому удается раздельно наблюдать близко расположенные двойные звёзды в области Ориона, которые на других длинах волн сливаются в одну точку.

Поэтому астрономы и сосредоточились на группе молодых двойных звёзд, регулярно измеряя их положение на небе, фиксируя небольшие смещения, связанные с орбитальным движением вокруг общего центра масс. Накопленные данные позволили рассчитать массы компонентов в каждой системе на основе законов небесной механики, без прямой опоры на теоретические модели. Руководитель проекта Серджио Абрахам Дзиб Кихано (Sergio Abraham Dzib Quijano) из Института радиоастрономии Общества Макса Планка (Max Planck Institute for Radio Astronomy) отмечает, что для молодых звезд такие прямые измерения массы обычно чрезвычайно трудны.


Сопоставление полученных значений с распространенными моделями эволюции молодых звезд показало, что часть схем хорошо описывает данные, а как минимум одна дает заметные расхождения и требует пересмотра. Наблюдения также выявили близких звёзд‑компаньонов, которые раньше не удавалось уверенно выделить, и признаки того, что сильная магнитная активность сохраняется и у относительно массивных молодых звезд.

Астроном Жасмин Ордонес‑Торо (Jasmin Ordonez‑Toro) из Астрономической обсерватории Университета Нариньо (Universidad de Nariño) подчеркивает, что такие точные оценки массы превращают регион Ориона в удобную лабораторию для изучения формирования молодых звёзд и их окрестностей, которые со временем могут стать планетными системами наподобие Солнечной.

#орион #двойные звезды #радиоастрономия #двойные системы #масса звезд #молодые звезды #nsf vlba #звездная масса
Источник: phys.org
