Профсоюзы Samsung провели митинг, в котором участвовали около 40 тыс. сотрудников, и добились заметного падения производства на заводах памяти и литейных линиях за один день.

Конфликт между руководством Samsung и профсоюзом обостряется на фоне резкого роста прибыли компании от продаж чипов памяти и контрактного производства. Сотрудники считают, что компания платит за их труд недостаточно, и усиливают давление, выходя на массовые митинги протеста.

Вчера профсоюз Samsung вывел на митинг ( подробнее читайте в нашем предыдущем материале на данную тему) у одного из полупроводниковых комплексов около 40 тыс. человек, что стало крупнейшей акцией такого рода для компании. По оценке профсоюзной стороны, из‑за отсутствия работников выпуск на высокоавтоматизированных заводах памяти сократился на 18,4%, а на более трудоемких литейных линиях падение достигло 58,1% всего за один день. Профсоюз использует эти цифры как аргумент в переговорах.

Протестующие требуют изменить систему премирования и закрепить в ней выплату бонусов в объеме 15% годовой операционной прибыли, что, по расчетам корейских медиа, может достигать 45 трлн вон. Стороны не нашли компромисс, и профсоюз объявил о готовности начать 18‑дневную общую забастовку, начиная с третьей декады мая и по 7 июня, если руководство не пойдет на уступки.

Это не первая акция протеста на Samsung. Год назад работа уже останавливалась, но тогда на три дня. Нынешнее противостояние грозит гораздо более серьезными последствиями.

При этом бизнес Samsung демонстрирует рекордные показатели. По просочившимся оценкам в нынешнем году операционная прибыль Samsung может достигнуть 327 трлн вон, а в будущем году вырасти до 488 трлн вон, что позволит ей обойти по этому показателю NVIDIA.