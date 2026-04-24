Global_Chronicles
Велика вероятность экономического коллапса Samsung из-за 18-дневной забастовки работников компании
Профсоюзы Samsung провели митинг, в котором участвовали около 40 тыс. сотрудников, и добились заметного падения производства на заводах памяти и литейных линиях за один день.

Конфликт между руководством Samsung и профсоюзом обостряется на фоне резкого роста прибыли компании от продаж чипов памяти и контрактного производства. Сотрудники считают, что компания платит за их труд недостаточно, и усиливают давление, выходя на массовые митинги протеста.

Изображение: WCCFTech

Вчера профсоюз Samsung вывел на митинг (подробнее читайте в нашем предыдущем материале на данную тему) у одного из полупроводниковых комплексов около 40 тыс. человек, что стало крупнейшей акцией такого рода для компании. По оценке профсоюзной стороны, из‑за отсутствия работников выпуск на высокоавтоматизированных заводах памяти сократился на 18,4%, а на более трудоемких литейных линиях падение достигло 58,1% всего за один день. Профсоюз использует эти цифры как аргумент в переговорах.

Протестующие требуют изменить систему премирования и закрепить в ней выплату бонусов в объеме 15% годовой операционной прибыли, что, по расчетам корейских медиа, может достигать 45 трлн вон. Стороны не нашли компромисс, и профсоюз объявил о готовности начать 18‑дневную общую забастовку, начиная с третьей декады мая и по 7 июня, если руководство не пойдет на уступки.

Это не первая акция протеста на Samsung. Год назад работа уже останавливалась, но тогда на три дня. Нынешнее противостояние грозит гораздо более серьезными последствиями.

При этом бизнес Samsung демонстрирует рекордные показатели. По просочившимся оценкам в нынешнем году операционная прибыль Samsung может достигнуть 327 трлн вон, а в будущем году вырасти до 488 трлн вон, что позволит ей обойти по этому показателю NVIDIA. 

#samsung #память #забастовка #профсоюз #бонусы #литейное производство #операционная прибыль
Источник: wccftech.com
Популярные новости

boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
Apple TV+ анонсировала премьеру третьего сезона популярного сериала «Бункер»
+
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
2
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Исследователи нашли на греческом острове Эгина золотой ювелирный набор возрастом 3500 лет
+
YouTube-блогер Dr. Semiconductor изготовил рабочие ячейки DRAM в чистой комнате садового сарая
+
Школьница из России разработала ПО для управления компьютером с помощью жестов
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
3
Основная часть ракеты SLS для миссии «Артемида III» отправилась во Флориду для окончательной сборки
+
В Китае Smart представила прототип электрической версии культового городского автомобиля Fortwo
+
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
2

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
6
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Hamm 2.0
17:53
по логике - да
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
swr5
17:46
Никогда такого не будет. Грузы - пожалуйста, а за пассажиров - кто будет нести ответственность? ИИ? Наземный оператор? Именно поэтому экипажам гражданских судов запрещено иметь личные парашюты, чтобы ...
В МАИ ожидают постепенного перехода гражданской авиации на беспилотный режим управления
swr5
17:34
"Россия получила возможность осуществлять запуски с европейского космодрома во Французской Гвиане". России на это было фиолетово. Иностранцы платили и русские ракеты выводили их спутники. России плева...
Количество провайдеров интернета в России скоро может уменьшиться на 30%
Максим Сидоров
17:33
видимо эти ученые из 19 века и ни разу не видели как работает гидротрансформаторная кпп на автомобиле
Новый закон Турции вводит ограничения для Steam и усиливает давление на соцсети
3JIbIDEHb
17:08
Уставной капитал 10000 это не от того, что денег нет, а потому что жто минималка. Миллиономи ворочать и X7 себе покупать это легко, а как отвечать "у нас 10000р всего"
Количество провайдеров интернета в России скоро может уменьшиться на 30%
Алисия Степс
17:06
Что за вздор! Низя нейросети, только ГигаЧад и Сбер. Никакого зарубежа!
DeepSeek представила четвёртую версию своего чат-бота в веб-интерфейсе и через API
zik3ak
16:57
У них же ультрапупер чототам жоптимизатор есть, или это говно только в бенчмарках работает?
Intel считает игровые движки и плохую оптимизацию причиной низкой производительности E-Cores в играх
randomXP
16:49
А где список подходящих моделей с + и - ?
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
zik3ak
16:48
И сгорел?
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
Шапошников
16:33
Так есть серверные процессоры на lga1700 без Е говна, так только интел опять зажали, нет биосов под эти процессоры
Intel считает игровые движки и плохую оптимизацию причиной низкой производительности E-Cores в играх
