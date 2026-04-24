Помощник президента Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы сможет проводить устные экзамены у школьников и студентов.

Тема единого госэкзамена и формата итоговой аттестации регулярно вызывает дискуссии среди отечественных чиновников и педагогов. На новой лекции о высшем образовании Максим Орешкин предложил рассматривать ИИ как инструмент для следующего этапа изменений.

© Софья Сандурская/ ТАСС

Максим Орешкин заявил, что в ближайшем будущем нейросети смогут принимать устные экзамены у школьников и студентов и оценивать их ответы. По его словам, такая система позволит вернуться к устной форме проверки знаний, но уже без человеческого фактора. Чиновник напомнил, что ЕГЭ дал детям из регионов возможность поступать в ведущие вузы по единым правилам, однако вокруг него накопилось много вопросов, в том числе из‑за ориентации на тесты и натаскивание.

Орешкин считает, что следующий этап должен опираться на цифровые технологии, которые точнее измеряют уровень подготовки. Он описал модель, в которой ИИ выступает экзаменатором, фиксирует попытки подсказок и списывания, оценивает поведение и уровень волнения экзаменуемого. По его мнению, такая система сможет лучше понять, как ученик или студент усвоил материал, чем обычный преподаватель на экзамене.