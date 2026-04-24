BMW добавляет поддержку формата Dolby Atmos в новое поколение седана 7 Series. Опцию связывают с топовой аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

Автопроизводители все активнее переносят домашние форматы объемного звука в автомобили, и крупные бренды строят отдельные версии аудиосистем под конкретные модели. На новом поколении BMW 7 Series эту роль берет на себя связка Bowers & Wilkins и Dolby.

Новое поколение BMW 7 Series станет первой моделью марки, где концерн внедрит поддержку Dolby Atmos. Формат интегрировали в опциональную систему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, которая в максимальной конфигурации использует 36 динамиков и суммарную мощность до 1965 Вт. Часть динамиков разместили в потолке, чтобы сформировать высотные каналы, а в подголовники передних и задних сидений добавили излучатели для более точного позиционирования звука вокруг каждого пассажира. Отдельный режим 4D Audio использует вибрационные модули в спинках сидений и усиливает ощущение низких частот.

Параллельно инженеры доработали акустику салона: установили боковые стекла заподлицо с кузовом, применили акустическое остекление и новые уплотнители дверей, а также переработали формы корпусов зеркал. В линейке следующий автомобиль с поддержкой Atmos — удлиненный кроссовер iX3 Long Wheelbase для китайского рынка.