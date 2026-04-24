Российские ведомства и научные организации разрабатывают препараты, способные замедлить старение. Основу для них берут из отечественного растительного сырья.

Вопросы продления активной жизни все чаще переходят из теории в практику. В РФ уже начали работу над конкретными препаратами, которые должны влиять на возрастные изменения организма.

Разработку ведут структуры Минобрнауки России, Минздрав России и ФМБА. Они сосредоточились на создании геропротекторов — веществ, которые могут замедлять старение и снижать риск заболеваний, связанных с возрастом.

Заместитель министра Денис Секиринский уточнил, что основу для таких препаратов ищут в привычных продуктах. Речь идет о ягодах, яблоках и зелени, где содержатся нужные соединения. Исследователи стараются использовать именно отечественное сырье, без привлечения зарубежных компонентов.

Работа идет в рамках проекта, связанного с технологиями сохранения здоровья. Параллельно специалисты формируют рекомендации по питанию, которые рассчитаны не только на медицину, но и на повседневную жизнь.

К клиническим испытаниям могут приступить уже в будущем году. Обсуждение этих направлений уже вынесли на профильную конференцию в Саранске, где собрались врачи, ученые и представители отрасли.