Компания DJI анонсировала две модели в новой серии Lito. Дроны весят менее 249 граммов, складываются и рассчитаны на начинающих пользователей.

DJI продолжает расширять линейку доступных дронов. Серия Lito ориентирована на обычных пользователей, которым не нужны сложные настройки.

В серию вошли две модели. Lito 1 стоит дешевле. Lito X1 получил улучшенное оборудование и более продвинутые функции безопасности. Оба дрона складные и легкие — каждый весит менее 249 граммов.

Система передачи DJI O4 обеспечивает видеосвязь в разрешении 1080p. Опционально доступна поддержка 4G. Стандартная батарея рассчитана на 36 минут полета. Дополнительный аккумулятор увеличивает это время до 52 минут.

Lito 1 использует 48-мегапиксельный сенсор размером 1/2 дюйма. Дрон снимает фото в разрешении 8K и видео 4K при 60 кадрах в секунду. Lito X1 оснащен более крупным сенсором — 1/1,3 дюйма с тем же разрешением. Он поддерживает HDR, замедленную съемку в 4K при 100 кадрах в секунду и 10-битный D-Log M.

Всенаправленная система помогает избегать препятствий вроде скал и стен. Модель X1 дополнительно получила фронтальный датчик LiDAR для более точного определения глубины.

В Китае Lito 1 стартует от 1999 юаней (эквивалентно ≈₽ 21870 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026). В Европе базовая версия стоит €339 (эквивалентно ≈₽ 29670 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026). Комплект Fly More Combo с пультом DJI RC-N3 обойдется в €479 (эквивалентно ≈₽ 41930 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026).