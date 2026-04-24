Global_Chronicles
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
В сеть выложили фотографии муляжа складного iPhone Ultra

По слухам, Apple готовит складной смартфон под названием iPhone Ultra. Внешний дисплей устройства составит от 5,3 до 5,5 дюйма. На фоне современных моделей это выглядит необычно, но у компании есть своя логика. Автор утечки Вадим Юрьев опубликовал на X серию изображений. Муляж iPhone Ultra рядом с iPhone 18 Pro и Pro Max смотрится очень компактно.

Изображение: @VadimYuryev

Apple не копирует подход Samsung Galaxy Z Fold, который раскрывается в квадратную форму. Компания хочет получить раскладной планшет. Маленький внешний экран позволяет разместить внутри 7,8-дюймовый складной дисплей с соотношением сторон, близким к iPad — 4:3. Это упростит работу разработчиков, так как приложения для iPhone и iPad уже существуют в экосистеме Apple. Им не придется адаптировать программы под новое нестандартное соотношение.

На новых изображениях видны дополнительные детали. Сбоку присутствует вырез, где предположительно разместится Touch ID. Кнопки регулировки громкости находятся не сбоку, а на верхней грани. Такое расположение знакомо владельцам iPad, если держать планшет в альбомной ориентации. Apple официально представит устройство в ближайшие месяцы.

Кстати, здесь вы можете прочитать, почему ведущие мировые производители смартфонов решили больше не разрабатывать телефоны с экранами менее 6 дюймов.

#apple #складной iphone #iphone 18 pro #touch id #iphone ultra
Источник: androidheadlines.com
