Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
SK Hynix: Алгоритм TurboQuant от Google только усиливает дефицит памяти
Google представила алгоритм TurboQuant для сильного сжатия кэша ключ-значение и сокращения потребления памяти в задачах искусственного интеллекта. SK Hynix считает, что такие оптимизации, напротив, приведут к дальнейшему росту спроса на память.

После презентации TurboQuant инвесторы и часть рынка поспешили связать технологию с возможным ослаблением дефицита модулей памяти. Ожидания быстро отразились в колебаниях цен, но сами поставщики чипов смотрят на последствия алгоритма иначе.

Изображение: WCCFTech

В марте Google представила алгоритм TurboQuant, который сжимает кэш ключ-значение в моделях искусственного интеллекта и за счет этого сокращает необходимый объем памяти до шести раз. На фоне анонса появились сообщения о снижении цен на память, и часть участников рынка решила, что новая технология ослабит спрос на DRAM и другие типы модулей для ПК и ноутбуков. Некоторые продавцы начали избавляться от запасов по более низкой цене, ориентируясь на такой сценарий.

Однако ценовая динамика быстро показала обратное: через несколько дней после первоначального снижения котировки стабилизировались и продолжили рост. При этом спрос со стороны компаний, развивающих системы искусственного интеллекта, не уменьшился. Крупные игроки расширяют инфраструктуру и запускают новые продукты для обработки более сложных и длинных запросов в эпоху агентных решений.

Финансовый директор SK Hynix Ким У-хён указал, что программные и аппаратные оптимизации, включая TurboQuant, в действительности увеличивают объем данных, который обрабатывается в рамках того же объема памяти. Иначе говоря, такие подходы повышают эффективность сервисов ИИ и тем самым расширяют рынок, а вместе с ним и спрос на память. Компания ожидает, что по мере роста роли процессоров в агентном ИИ потребление памяти будет только ускоряться, а дефицит и высокие цены сохранятся.

#google #ии #sk hynix #память #dram #ai #агентный ии #рынок памяти #turboquant #kv-cache
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

