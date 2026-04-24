Google представила алгоритм TurboQuant для сильного сжатия кэша ключ-значение и сокращения потребления памяти в задачах искусственного интеллекта. SK Hynix считает, что такие оптимизации, напротив, приведут к дальнейшему росту спроса на память.

После презентации TurboQuant инвесторы и часть рынка поспешили связать технологию с возможным ослаблением дефицита модулей памяти. Ожидания быстро отразились в колебаниях цен, но сами поставщики чипов смотрят на последствия алгоритма иначе.

В марте Google представила алгоритм TurboQuant, который сжимает кэш ключ-значение в моделях искусственного интеллекта и за счет этого сокращает необходимый объем памяти до шести раз. На фоне анонса появились сообщения о снижении цен на память, и часть участников рынка решила, что новая технология ослабит спрос на DRAM и другие типы модулей для ПК и ноутбуков. Некоторые продавцы начали избавляться от запасов по более низкой цене, ориентируясь на такой сценарий.

Однако ценовая динамика быстро показала обратное: через несколько дней после первоначального снижения котировки стабилизировались и продолжили рост. При этом спрос со стороны компаний, развивающих системы искусственного интеллекта, не уменьшился. Крупные игроки расширяют инфраструктуру и запускают новые продукты для обработки более сложных и длинных запросов в эпоху агентных решений.

Финансовый директор SK Hynix Ким У-хён указал, что программные и аппаратные оптимизации, включая TurboQuant, в действительности увеличивают объем данных, который обрабатывается в рамках того же объема памяти. Иначе говоря, такие подходы повышают эффективность сервисов ИИ и тем самым расширяют рынок, а вместе с ним и спрос на память. Компания ожидает, что по мере роста роли процессоров в агентном ИИ потребление памяти будет только ускоряться, а дефицит и высокие цены сохранятся.