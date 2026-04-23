Global_Chronicles
Внутри египетской мумии нашли папирус с текстом «Илиады» Гомера
В египетском городе Аль-Бахнаса археологи нашли мумию римского времени. При исследовании брюшной полости мумии внутри оказался папирус с отрывком из второй книги «Илиады».

На кладбище древнего города Оксиринх, который сейчас называется Аль-Бахнаса, археологи ведут раскопки с перерывами больше ста лет. За это время они обнаружили около полумиллиона фрагментов папирусов. Найденный внутри мумии текст специалисты называют исключительным — подобного в их практике ещё не было. 

Изображение - ChatGPT

Археологи обнаружили мумию римского времени на кладбище в районе древнего Оксиринха, который сейчас известен как Аль-Бахнаса. Внутри брюшной полости находился папирус с текстом на греческом языке. Он содержит фрагмент второй книги Илиада, где перечисляются корабли, участвовавшие в походе на Трою.

Исследователи связывают появление папируса с погребальными практиками того периода. Во время бальзамирования тексты иногда помещали внутрь тела, чаще в грудную или брюшную область. По словам представителей Университет Барселоны, такой папирус мог выполнять защитную функцию, хотя точное объяснение не установлено.

Внутри мумии археологи обнаружили папирус с греческим текстом из «Илиады».(Изображение предоставлено профессором Игнаси-Ксавье Адьего)

Ученые подчеркивают, что подобный случай фиксируют впервые. Ранее внутри мумий находили в основном тексты с магическим содержанием, а не литературные произведения.

Один из золотых языков, найденных внутри мумии на археологическом участке Оксиринх в Египте. (Источник изображения: Министерство туризма и древностей Египта)

Саму мумию продолжают изучать. Известно, что это взрослый мужчина, однако детали остаются неясными. На том же участке ранее находили мумии с золотыми языками — элементами, которые, по представлениям древних египтян, помогали умершим общаться в загробном мире.

#археология #египет #мумия #гомер #илиада #папирус #оксиринх
Источник: livescience.com
