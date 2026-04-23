Global_Chronicles
Робот для пинг-понга от Sony победил элитных игроков в трёх матчах из пяти
Специалисты Sony AI создали робота Ace для игры в настольный теннис. Устройство впервые смогло составить конкуренцию опытным спортсменам, а не только любителям.

Развитие робототехники все больше и больше выходит за пределы лабораторий. Причем, новые системы начинают конкурировать с людьми в задачах, где важны скорость реакции и точность движений. 

Источник: Sony AI

Специалисты Sony AI создали робота Ace, способного играть в настольный теннис на высоком уровне. В серии тестовых матчей он выиграл три из пяти игр у соперников с более чем десятилетним опытом тренировок. Разработчики провели игры по официальным правилам. По сути, Ace стал первым роботом, который смог выйти за рамки любительского уровня и составить конкуренцию подготовленным игрокам.

Система использует роботизированную руку с восемью суставами, установленную на подвижной платформе. Камеры отслеживают положение мяча и его вращение с разных точек.

Навыки ударов и работы с вращением мяча разработчики отрабатывали около 3000 часов в симуляции. На основе полученных данных команде удалось значительно улучшить алгоритмы, и робот уже способен обыграть профессиональных спортсменов.


#искусственный интеллект #ии #bloomberg #компьютерное зрение #sony ai #настольный теннис #робот ace
Источник: bloomberg.com
