Xiaomi выпустила тестовую версию HyperOS Notes со встроенным генеративным ИИ. Приложение теперь работает с текстом и голосом без постоянного подключения к сети.

Мобильные заметки постепенно превращаются в полноценные инструменты для работы с информацией. Новое обновление HyperOS Notes показывает, как меняется этот класс приложений. В тестовой сборке 2.6.2.9 Xiaomi изменила сам подход к работе с заметками. В центре внимания оказался встроенный генеративный ИИ, который обрабатывает данные прямо на устройстве.

Для этого система задействует нейронный процессор, поэтому функции не зависят от облака и работают быстрее. В интерфейсе появилась панель с быстрыми командами. Пользователь может сократить текст, переписать его или получить краткое содержание одним нажатием. При этом приложение умеет преобразовывать обычные записи в списки задач, протоколы встреч или структурированные схемы.

Отдельное направление связано с голосом. Помимо китайского, поддерживаются английский, арабский, хинди, корейский, японский и филиппинский языки. В меню настроек есть функция «Умные заметки к звонкам». Система незаметно анализирует ключевые моменты разговора и после завершения выдает структурированное резюме. Старые записи нужно конвертировать в новый формат через кнопку «Преобразовать сейчас». Панель заметок теперь разделяет «Мои» и «Созданные ИИ» записи. Интерфейс пока на китайском. Глобальный релиз займет несколько месяцев.