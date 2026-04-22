Apple TV+ представил первый тизер третьего сезона сериала «Укрытие», который стартует 3 июля 2026 года. Ролик впервые показывает «зеленый» мир до катастрофы и параллельно продолжает историю Джульетты после финала второго сезона.

Первые два сезона «Укрытия», полюбившиеся зрителям из самых разных уголков мира, концентрировались на жизни людей внутри гигантского подземного комплекса и почти не объясняли, как мир превратился в ядовитую пустошь. Новый тизер предлагает зрителям не только продолжение истории бунта, но и отдельную линию о событиях за много лет до появления Укрытия.

Третий сезон начинается 3 июля, новые эпизоды будут выходить еженедельно до начала сентября. Сюжет поделят на две линии: настоящие события в силосе и прошлое, показанное как «Доисторические времена» («Before Times»).

В «настоящем» зрители снова увидят Джульетту, которая пережила «очистку» на поверхности, но вернулась с пробелами в памяти. Тизер показывает, как она пытается разобраться, что именно произошло с ее сознанием и почему она видит окружающий мир иначе, чем остальные. Параллельно продолжается конфликт с властями Укрытия, начатый во втором сезоне, и последствия бунта все еще влияют на жизнь жителей.

Вторая линия переносит действие на века назад, до появления подземной системы. В ролике показаны зеленные пейзажи, нормальный воздух и открытые города, что контрастирует с привычной атмосферой сериала. Здесь появляются новые персонажи: журналистка Хелен Дрю (Джессика Хенвик) и конгрессмен Дэниел Кин (Эшли Цукерман), которые сталкиваются с заговором вокруг секретной программы.

По описанию, их расследование связано с решением, которое в итоге приводит к созданию силосов и превращению поверхности в пустошь. Тизер намекает, что именно их действия и действия людей того времени определили условия, в которых живут герои основной линии.

Авторы подчеркивают, что третий сезон должен стать предпоследним и свести воедино тайны происхождения силоса и сюжетные линии после бунта. Ролик оставляет часть вопросов открытыми, но ясно показывает, что «Укрытие» впервые подробно покажет, что произошло с миром до того, как люди ушли под землю.