Global_Chronicles
Обезьяны Гибралтара лечатся с помощью почвы, чтобы переваривать вредную еду, которую им дают туристы
Макаки в Гибралтаре начали регулярно есть землю после употребления пищи, которую им дают туристы. Речь идет о сладких и жирных продуктах, вызывающих проблемы с пищеварением.

На Гибралтарской скале живёт единственная в Европе популяция диких макак. Эти животные регулярно контактируют с туристами и часто получают от них еду, которая отличается от их обычного рациона. Гибралтар находится на юге Испании, у Гибралтарского пролива. Посетителям запрещено кормить обезьян, но многие это делают.

Изображение: Phys.org  

Наблюдения показали, что макаки начали есть почву после употребления шоколада, чипсов и мороженого. Такие продукты содержат много сахара, соли и жиров. Для этих животных подобная пища нехарактерна, поэтому она нарушает работу пищеварительной системы.

В среднем фиксируют около 12 случаев поедания земли в неделю. При этом чаще это происходит в периоды наплыва туристов. Группы, которые чаще контактируют с людьми, едят почву заметно чаще.

Почва помогает снизить нагрузку на желудок. Она может ограничивать всасывание вредных веществ и уменьшать раздражение кишечника. Кроме того, в ней содержатся минералы и микроорганизмы, которые поддерживают баланс микробиома.

Макаки выбирают разные типы почвы. Большинство животных предпочитает красную глинистую землю, известную как terra rossa. На нее приходится около 83% всех случаев. При этом одна группа на западных склонах использует почву с дорожного покрытия, смешанную со смолой, и она занимает до 70% их рациона.

Разные группы придерживаются своих привычек. Это говорит о том, что поведение закрепляется внутри сообществ и передается между особями.

#туристы #микробиом #гибралтар #геофагия #макаки
Источник: phys.org
