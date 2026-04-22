Цены на потребительские процессоры выросли на 5–10% за март и продолжают увеличиваться. Участники рынка ожидают новые волны подорожания на фоне спроса со стороны ИИ.

Обычно скачки цен на компьютерные комплектующие связаны с видеокартами. Сейчас ситуация иная — дорожают центральные процессоры. Причина в бурном развитии интеллектуального искусственного интеллекта (Agentic AI), которое смещает спрос с графических ускорителей на процессорные мощности.

По данным CTEE, в марте цены на потребительские процессоры выросли на 5-10%. Серверные модели подорожали еще сильнее — на 10-20%. Производители оборудования отмечают, что это лишь первый этап. Очередное повышение цен планируют на третий квартал 2026 года.

Причины две. Первая — рабочие нагрузки Agentic AI. В таких системах векторный поиск и поиск по базам данных становятся ключевыми компонентами, и их обрабатывают в основном процессоры. Вторая — передовые техпроцессы. Новейшие чипы выпускают на мощностях с ограниченными объемами, и производители полупроводников поднимают цены.

К концу этого года ожидается второе повышение на 8-10%. Совокупный рост может составить 16-17%. По слухам, AMD поднимет цены на серверные процессоры дважды в этом году: во втором и третьем кварталах. Компания переходит на 2-нанометровое производство вместе с TSMC, продолжая выпускать чипы на 3-нанометровом техпроцессе.

Дефицит сохранится как минимум до конца 2027 года, и рынок уже готовится к этому сценарию.