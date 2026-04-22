Игру Marauders часто описывают через более известный проект Escape from Tarkov. Такой подход помогает быстро понять ее суть: это схожий формат, но с космической тематикой и кораблями.
Marauders вышла в ранний доступ в октябре 2022 года и пыталась занять нишу, в которой уже закрепилась Escape from Tarkov. Игроки собирают снаряжение, отправляются на кораблях к станциям и вступают в бои с другими участниками и ИИ, после чего стараются вернуться с добычей.
На старте проект привлек более 14 тысяч человек в пике на Steam, однако затем интерес снизился. К последнему периоду онлайн сократился до нескольких десятков игроков.
Студия Small Impact Games долго не комментировала ситуацию, но теперь прервала молчание, длившееся несколько месяцев. Вместо мелких исправлений студия занялась полной переработкой. Команда перестраивает механику и основные системы игры. По словам разработчиков, это не патч, а масштабное изменение, которое выведет Marauders на тот уровень, где он должен быть.
Даты выхода обновления пока нет. Студия не станет назначать сроки, пока не будет уверена в их соблюдении. Следующим шагом станет открытие ветки технического стресс-тестирования с участием сообщества.
Это первое официальное обновление от команды с августа 2024 года. Разработчики поблагодарили игроков, которые оставались с игрой. Они признали, что ожидание затянулось, и пообещали это исправить. Для фанатов Escape from Tarkov, которым нравится космическая тематика, это может стать поводом присмотреться к проекту.