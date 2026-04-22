Marauders, который сравнивают с Escape from Tarkov, получил первое обновление за долгое время. Разработчики сообщили о глубокой переработке игры и планах на тестирование.

Игру Marauders часто описывают через более известный проект Escape from Tarkov. Такой подход помогает быстро понять ее суть: это схожий формат, но с космической тематикой и кораблями.

Marauders вышла в ранний доступ в октябре 2022 года и пыталась занять нишу, в которой уже закрепилась Escape from Tarkov. Игроки собирают снаряжение, отправляются на кораблях к станциям и вступают в бои с другими участниками и ИИ, после чего стараются вернуться с добычей.

На старте проект привлек более 14 тысяч человек в пике на Steam, однако затем интерес снизился. К последнему периоду онлайн сократился до нескольких десятков игроков.

Студия Small Impact Games долго не комментировала ситуацию, но теперь прервала молчание , длившееся несколько месяцев. Вместо мелких исправлений студия занялась полной переработкой. Команда перестраивает механику и основные системы игры. По словам разработчиков, это не патч, а масштабное изменение, которое выведет Marauders на тот уровень, где он должен быть.

Даты выхода обновления пока нет. Студия не станет назначать сроки, пока не будет уверена в их соблюдении. Следующим шагом станет открытие ветки технического стресс-тестирования с участием сообщества.

Это первое официальное обновление от команды с августа 2024 года. Разработчики поблагодарили игроков, которые оставались с игрой. Они признали, что ожидание затянулось, и пообещали это исправить. Для фанатов Escape from Tarkov, которым нравится космическая тематика, это может стать поводом присмотреться к проекту.