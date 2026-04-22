Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Космический аналог Escape from Tarkov — экшен-шутер Marauders вернется с масштабной переработкой
Marauders, который сравнивают с Escape from Tarkov, получил первое обновление за долгое время. Разработчики сообщили о глубокой переработке игры и планах на тестирование.

Игру Marauders часто описывают через более известный проект Escape from Tarkov. Такой подход помогает быстро понять ее суть: это схожий формат, но с космической тематикой и кораблями.

Изображение: Small Impact Games

Marauders вышла в ранний доступ в октябре 2022 года и пыталась занять нишу, в которой уже закрепилась Escape from Tarkov. Игроки собирают снаряжение, отправляются на кораблях к станциям и вступают в бои с другими участниками и ИИ, после чего стараются вернуться с добычей.

На старте проект привлек более 14 тысяч человек в пике на Steam, однако затем интерес снизился. К последнему периоду онлайн сократился до нескольких десятков игроков.

Студия Small Impact Games долго не комментировала ситуацию, но теперь прервала молчание, длившееся несколько месяцев. Вместо мелких исправлений студия занялась полной переработкой. Команда перестраивает механику и основные системы игры. По словам разработчиков, это не патч, а масштабное изменение, которое выведет Marauders на тот уровень, где он должен быть.

Даты выхода обновления пока нет. Студия не станет назначать сроки, пока не будет уверена в их соблюдении. Следующим шагом станет открытие ветки технического стресс-тестирования с участием сообщества.

Это первое официальное обновление от команды с августа 2024 года. Разработчики поблагодарили игроков, которые оставались с игрой. Они признали, что ожидание затянулось, и пообещали это исправить. Для фанатов Escape from Tarkov, которым нравится космическая тематика, это может стать поводом присмотреться к проекту.

#игры #steam #escape from tarkov #ранний доступ #marauders #small impact games
Источник: insider-gaming.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter