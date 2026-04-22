Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Обновление GTA Online устранило баги и убрало часть игрового контента
Компания Rockstar Games выпустила фоновое обновление для GTA Online. Патч исправляет несколько ошибок и отключает временный контент, появившийся на прошлой неделе.

Обновления в GTA Online часто проходят без необходимости скачивания и установки каких-либо файлов. В этот раз разработчики изменили игру на стороне серверов и затронули сразу несколько элементов.

Изображение: RockstarINTEL

Rockstar Games применила фоновый патч, который вступает в силу при запуске GTA Online. Игрокам не нужно скачивать обновление, так как изменения обрабатываются на сервере.

Разработчики исправили несколько ошибок. В частности, устранили проблему, из-за которой персонаж не мог прыгать или карабкаться после выхода из режима Stoner Survival. Также убрали баг с так называемым режимом неуязвимости для фургона Speedo и закрыли способ обхода ограничения денег в одном из ограблений.

Помимо исправлений, компания отключила часть контента. Из игры убрали погодный эффект, добавленный к событию 420: он создавал цветную дымку в определенное время суток. Эффект действовал с 19:00 до 7:30 по игровому времени. Многие игроки жаловались на него. Также временно отключили события с участием животных, маньяков, йети и персонажа Гуч.

Причины появления этих активностей разработчики не уточнили.

#rockstar games #обновление #игра #gta online #патч #stoner survival
Источник: rockstarintel.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter