Компания Rockstar Games выпустила фоновое обновление для GTA Online. Патч исправляет несколько ошибок и отключает временный контент, появившийся на прошлой неделе.

Обновления в GTA Online часто проходят без необходимости скачивания и установки каких-либо файлов. В этот раз разработчики изменили игру на стороне серверов и затронули сразу несколько элементов.

Изображение: RockstarINTEL

Разработчики исправили несколько ошибок. В частности, устранили проблему, из-за которой персонаж не мог прыгать или карабкаться после выхода из режима Stoner Survival. Также убрали баг с так называемым режимом неуязвимости для фургона Speedo и закрыли способ обхода ограничения денег в одном из ограблений.

Помимо исправлений, компания отключила часть контента. Из игры убрали погодный эффект, добавленный к событию 420: он создавал цветную дымку в определенное время суток. Эффект действовал с 19:00 до 7:30 по игровому времени. Многие игроки жаловались на него. Также временно отключили события с участием животных, маньяков, йети и персонажа Гуч.

Причины появления этих активностей разработчики не уточнили.