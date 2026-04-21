Компания Nscale расширила свои центры обработки данных для искусственного интеллекта. Общее количество чипов NVIDIA Vera Rubin достигло 130 000 штук.

Спрос на чипы для искусственного интеллекта продолжает расти. Очередное подтверждение — масштабное развертывание графических процессоров NVIDIA Rubin для Microsoft.

Изображение: WCCFTech

Nscale объявила об увеличении мощностей своих ИИ-центров обработки данных. Ранее компания сообщала о 100 000 чипов Vera Rubin. Теперь добавляет еще 30 000 графических процессоров. Эти 30 000 чипов разместят в норвежском Нарвике. Остальные 100 000 распределят по площадкам в Европе, включая Великобританию и Норвегию.

Благодаря этому Nscale сможет расширить соглашение с Microsoft. Мощность кампуса в Нарвике достигнет 230 мегаватт. Компания называет этот проект крупнейшим наземным инфраструктурным объектом в Норвегии.

Основатель и генеральный директор Nscale Джош Пейн (Josh Payne) заявил, что спрос клиентов на передовую ИИ-инфраструктуру растет на всех рынках. Вице-президент NVIDIA Иан Бак (Ian Buck) добавил, что развертывание платформы NVIDIA Vera Rubin NVL72 предоставит европейским разработчикам критически важную инфраструктуру.

Центры обработки данных для ИИ будут состоять из систем NVIDIA Vera Rubin NVL72, каждая из которых содержит 72 графических процессора Rubin, а также процессоров Veraю Полное развертывание всех 130 000 чипов планируют завершить к 2027 году.