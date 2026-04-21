Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
Lenovo объявила дату выхода ноутбука Xiaoxin Air 14 (2026). Модель получит тонкий корпус, небольшой вес и процессор Intel нового поколения.

Lenovo официально подтвердила выпуск ноутбука Xiaoxin Air 14 (2026) и назвала дату начала продаж. 

Изображение: GizmoChina  

Продажи ноутбука Xiaoxin Air 14 (2026) стартуют 19 мая. Компания показала тизер и сделала акцент на компактности. По предварительным данным, новинка весит около 1,06 кг. Толщина корпуса составляет примерно 11,9 мм, и ноутбук легко помещается в сумку или портфель.

В основе лежит процессор Intel Core Ultra 200V из серии Lunar Lake. Lenovo использует цельный алюминиевый корпус. Это меняет подход к сборке в серии Air и делает конструкцию более жесткой.

Ноутбук получит аккумулятор емкостью 65 Вт·ч, которого должно хватить на весь рабочий день. Модель ориентирована на пользователей, которым важны мобильность и достаточная производительность для работы и учебы.

В той же линейке Lenovo готовит IdeaPad Slim 3i и Slim 5i на процессорах Intel Core 300.

#ноутбуки #lenovo #lunar lake #intel core ultra 200v #xiaoxin air 14
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter