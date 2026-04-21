Lenovo объявила дату выхода ноутбука Xiaoxin Air 14 (2026). Модель получит тонкий корпус, небольшой вес и процессор Intel нового поколения.

Продажи ноутбука Xiaoxin Air 14 (2026) стартуют 19 мая. Компания показала тизер и сделала акцент на компактности. По предварительным данным, новинка весит около 1,06 кг. Толщина корпуса составляет примерно 11,9 мм, и ноутбук легко помещается в сумку или портфель.

В основе лежит процессор Intel Core Ultra 200V из серии Lunar Lake. Lenovo использует цельный алюминиевый корпус. Это меняет подход к сборке в серии Air и делает конструкцию более жесткой.

Ноутбук получит аккумулятор емкостью 65 Вт·ч, которого должно хватить на весь рабочий день. Модель ориентирована на пользователей, которым важны мобильность и достаточная производительность для работы и учебы.

В той же линейке Lenovo готовит IdeaPad Slim 3i и Slim 5i на процессорах Intel Core 300.