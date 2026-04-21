Работники SK hynix рассчитывают на крупные бонусы по итогам года. Размер выплат зависит от ожидаемой операционной прибыли компании.

Финансовые результаты крупных производителей микросхем напрямую влияют на доход сотрудников. В случае SK hynix эта зависимость выражена особенно заметно. По имеющимся данным, компания планирует распределить часть прибыли среди сотрудников. В 2026 году размер бонуса может достигать $477 тысяч на человека.

Речь идет примерно о 35 тысячах работников. Выплаты рассчитывают исходя из прогнозируемой операционной прибыли, которая оценивается в $169 миллиардов. При сохранении текущих показателей суммы могут вырасти уже в следующем году. Тогда отдельные сотрудники смогут получить почти $900 тысяч. Иначе говоря, доход персонала напрямую привязан к финансовым результатам бизнеса. Такая модель стимулирует сотрудников и отражает текущую ситуацию на рынке полупроводников.