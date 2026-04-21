В интернете появились изображения нового набора Lego по «Властелину колец».

Масштабные наборы Lego часто становятся известны до официальных анонсов. На этот раз внимание различный СМИ привлекла тема «Властелина колец». В сети опубликовали изображения нового набора от Lego, который посвящен Минас Тириту — одному из ключевых городов франшизы.

Изображение: TheGamer

На изображениях видно масштабную конструкцию с множеством деталей. Набор включает архитектурные элементы, характерные для города. При этом точные размеры и количество деталей в наборе пока не известны.

Изображение: @BlogsBrick

Также появились сведения о цене и возможной дате выхода – $649.99/01.06.26. Однако официального подтверждения этих данных пока нет. Компания не комментировала утечку. Подобные публикации обычно предшествуют полноценному анонсу.