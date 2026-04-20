YouTube-блогер Blurbs создал мод для Skyrim, которая меняет механику боя. Теперь игрок может не атаковать дракона, а вступить с ним в диалог и выиграть странный спор.

YouTube-блогер Blurbs известен необычными модами. Два года назад он набрал 3,1 миллиона просмотров, заменив голоса NPC на сообщения из чата Twitch. Новая работа продолжает эту линию.

В свежем видео Blurbs показывает мод, который превращает встречи с драконами в Skyrim в формальные дебаты вместо боёвки. Геймер слышит от дракона заранее записанные вопросы, основанные на предложениях из чата Twitch.

Один из примеров: дракон спрашивает, как герой относится к слухам, что ибупрофен вызывает вампиризм в Тамриэле. В другом эпизоде он интересуется, сколько конфет «Тик‑Так» можно поместить «под... не тем экраном», а затем неожиданно переходит к вопросу, не слишком ли много в мире курьеров.

Часть реплик затрагивает условную «геополитику» вселенной Elder Scrolls, например обсуждение легализации поклонения даэдрам, но основной эффект мода строится на комичных и намеренно нелепых формулировках.





Сам Blurbs называет своё видео «Я воплотил ваши самые глупые идеи для модов Skyrim. Снова», прямо указывая на источник вдохновения — аудиторию Twitch. В результате битвы с драконами превращаются в серию странных вопросов и неудобных шуток, которые игрок вынужден выслушивать вместо обычного боя.